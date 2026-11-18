Van'da zabıta ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde yaptıkları denetimde, başka ilden getirilen 600 kilogram eti imha etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sağlıksız koşullarda et taşındığı ihbarı üzerine ekipler, Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle otobüs terminalinde denetim yaptı.

Denetimde, soğuk zincir kurallarına uyulmadan taşındığı, veteriner sağlık raporu ve faturası bulunmadığı belirlenen 600 kilogram ete el konuldu.

Etler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.