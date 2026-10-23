Van depreminin 15. yılında 18 yakınını yitiren Mehtap Çetiner kabirleri ziyaret etti - Son Dakika
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Van depreminin 15. yılında 18 yakınını yitiren Mehtap Çetiner kabirleri ziyaret etti

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Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin 15. yılında yakınlarını kaybedenler, kayıplarını hüzünle anıyor. 18 yakınını yitiren Mehtap Çetiner, Alkanat Mahallesi'ndeki mezarlıkta ailesini andı.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenler, aradan geçen 15 yıla rağmen yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi olan 23 Ekim 2011'deki depremin büyük yaralar açtığı Van'da vatandaşlar, afette kaybettikleri yakınlarını hüzünle anıyor.

Afette en büyük yıkımın yaşandığı Erciş ilçesinde yaşayan Mehtap Çetiner de anne ve babasının, iki kardeşinin ve yengesinin de aralarında bulunduğu 18 yakınını kaybetmenin acısını taşıyor.

Depremin yıl dönümünde Alkanat Mahallesi'ndeki mezarlığa giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Çetiner, AA muhabirine, deprem günü yaşadıklarını ve kayıplarının ardından geçen zorlu yılları anlattı.

Deprem sırasında evinde olduğunu, sarsıntının ardından ilk olarak anne ve babasının yaşadığı binaya gitmeye çalıştığını belirten Çetiner, "İlk aklıma gelen onlar oldu. Yollar kapalıydı ama ben hiçbir şeyi fark etmiyordum. Aklımda sadece ailem vardı. Gittiğimde evleri tuzla buz olmuştu. Bina yıkılmamış, adeta yere gömülmüştü. Altıncı ve yedinci katlar neredeyse birinci kat seviyesine inmişti." dedi.

Enkazın başında ablasını gördüğünü anlatan Çetiner, ailesinin evine ait perdelerin, babasının koltuğunun ve eşyalarının dışarıya savrulduğunu, yakınlarının enkaz altında dört gün kaldığını söyledi.

Aradan geçen zamana rağmen özellikle deprem yıl dönümünde aynı acıları yeniden yaşadığını dile getiren Çetiner, şunları kaydetti:

"İçeri girmek istedim ama beni tuttular. Yakınlarım dört gün enkaz altında kaldı, dördüncü gün çıkarıldılar. Annenin, babanın ölümünü bir şekilde kabulleniyorsun ama erkek kardeşim Onur'un acısı çok daha ağır geldi. Daha hiçbir şey görmemişti, yeni evliydi. Biz yedi kız, bir erkek kardeştik. Onur bizim tek erkek kardeşimizdi, çok kıymetliydi. En çok da onun ve gelinimizin yarım kalan hayatına yandık. Bizi depremde maddiyat ya da çadırda kalmak değil, sevdiklerimizin gitmesi sarstı. Aradan yıllar geçti, yine de yokluklarını çok hissediyoruz."

"Kaybettiklerimizin acısına çok yandık"

Deprem sırasında Erciş'te çarşı merkezinde bulunan Serdar Çalışkan da sarsıntının ardından yaşanan yıkımı ve yakınlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi unutamıyor.

Binaların yıkılmasıyla her yerin toz ve duman içinde kaldığını anımsatan Çalışkan, "Amcamın evinin enkazından dört cenaze çıkarıldı. Amcamın oğlunun iki kızı, diğer amcamın oğlunun eşi ve küçük kızı hayatını kaybetti. Daha sonra dayımın oğlunun ve üç yeğenimizin de farklı yerlerde enkaz altında kaldığını öğrendim. Akrabalarımızdan çok sayıda kişiyi kaybettik. Çok acı bir gündü, çok kötü günler geçirdik. Kaybettiklerimizin acısına çok yandık. Allah bir daha kimseye böyle bir deprem yaşatmasın." dedi.

Depremde tüm ülkenin kendileri için seferber olduğunu ifade eden Çalışkan, "Devletimiz olayın ardından hemen yetişti. Çadır, konteyner ve gıda yardımları yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar geldi. Türk milleti zor zamanda birbirine yardım eder, gerçekten çok yardımseverdir. O gün yaşanan depremde destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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