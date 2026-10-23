Van Erciş'te depremde ölen 644 kişi için 15. yıl dönümünde dua edildi - Son Dakika
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Van Erciş'te depremde ölen 644 kişi için 15. yıl dönümünde dua edildi

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Van Erciş\'te depremde ölen 644 kişi için 15. yıl dönümünde dua edildi
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Van'ın Erciş ilçesinde depremde hayatını kaybeden 644 kişi, afetin 15'inci yıl dönümünde Seyit Muhammed Kabristanı'nda dualarla anıldı. Mezarlara karanfil bırakıldı, Kaymakamlık bahçesinde deprem fotoğrafları sergisi açıldı ve çorba ikram edildi.

HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Van'ın Erciş ilçesinde depremlerde hayatını kaybeden 644 kişi, afetin 15'inci yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Seyit Muhammed Kabristanı'nda gerçekleştirilen programda, depremde ölenler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, mezarlarına da karanfiller bırakıldı.

Anma programına Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Özgür Arman, Cumhuriyet başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş ve kurum amirleri katıldı.

SERGİSİ AÇILDI, ÇORBA İKRAM EDİLDİ

Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Kaymakamlık bahçesinde, deprem sırasında gazeteciler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Program kapsamında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı.

Türk Kızılay Erciş Şubesi Başkanı Kurbani Özdaş, depremde kaybedilenleri her yıl andıklarını belirterek, "23 Ekim 2011'de ilçemizde yaşanan depremde 644 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına her yıl çorba ikramında bulunuyoruz. Bugün de Kaymakamlık bahçesinde gazetecilerin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açtık. Seyit Muhammed Kabristanı'nda ise Kaymakamlığımızın koordinasyonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mezarlarına karanfil bıraktık" diye konuştu.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin mezar başında gözyaşı döktüğü programda duygusal anlar yaşandı.

Barış KUL/ERÇİŞ (Van),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van Erciş'te depremde ölen 644 kişi için 15. yıl dönümünde dua edildi - Son Dakika
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