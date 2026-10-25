Van Gevaş\'ta bariyerlere çarpan araç şarampole devrildi, 1 ölü, 1 ağır yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kuşluk Mahallesi yakınlarında 31 AIE 552 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.