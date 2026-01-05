Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım - Son Dakika
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım

05.01.2026 20:26  Güncelleme: 20:42
ABD'nin saldırısıyla tutuklanıp ABD'ye getirilen Venezuel Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro duruşmada kendini, "Suçsuzum, ülkemin başkanıyım. Dürüst bir adamım." dedi. Duruşma sona ererken, Maduro, 17 Mart'ta bir kez daha mahkemeye çıkacak.

ABD'de hakim karşısına çıkan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro duruşmada kendini, "Suçsuzum, ülkemin başkanıyım. Dürüst bir adamım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta meydana gelen patlamalar sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

ABD'nin saldırısıyla tutuklanıp ABD'ye getirilen Venezuel Devlet Başkanı Nicolas Maduro New York'ta hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yapan Maduro, dürüst bir insan olduğunu ve suçsuz olduğunu söyledi.

Maduro, bugün kendisine yöneltilen dört suçlamanın tamamı hakkında "suçsuz" olduğunu savundu. Bu suçlamalar arasında uyuşturucu terörizmi komplosu, kokain ithalatı komplosu ve makineli tüfek ile tahrip edici cihaz bulundurma yer alıyor.

Maduro mahkemede yargıç Alvin Hellerstein'e, "Ben masumum. Suçlu değilim. Ben dürüst bir insanım" dedi.

KENDİNİ FİRST LADY OLARAK TANITTI

Maduro'nun ardından savunma sırası eşi Flores'e geçti. Flores de iddianamedeki suçlamalar karşısında suçsuz olduğunu savundu. Kendisini "Venezuela Cumhuriyeti'nin first lady'si" olarak tanıtan Flores, savunmasını yaptıktan sonra "suçsuz, tamamen masum" olduğunu söyledi.

17 MART'TA YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKACAK

Duruşmada Maduro'nun ve eşinin, 17 Mart'ta bir kez daha mahkemeye çıkacağı da açıklandı.

"NARKO-TERÖRİZM, KOKAİN İTHALATI KOMPLOSU..."

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi'nin açıklamasına göre, Maduro'ya yönelik suçlamalar şöyle: "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır."

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

