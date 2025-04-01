Volkan Konak: Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Ünlü sanatçı için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

YÜREK BURKAN SÖZLER

Volkan Konak'ın vefatı sonrası daha önce bir konserinde sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı Konak'ın görüntülerini paylaşıp duygu dolu yorumlarda bulundu.

"BEN BU DÜNYADA OLMAYACAĞIM"

Usta sanatçı gündem olan konuşmasında "Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım" ifadelerini kullanıyor.