Washington'da seçim öncesi elektrik kesintisi Foggy Bottom'da 1176 aboneyi etkiledi

ABD'nin başkenti Washington'da seçimlere 1 gün kala yaşanan kapsamlı elektrik kesintisi 1000'den fazla aboneyi olumsuz etkiledi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, kent merkezindeki Foggy Bottom bölgesinde sabah saatlerinde plansız bir elektrik kesintisi meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile George Washington Üniversitesini de etkileyen ve trafiğin aksamasına neden olan kapsamlı elektrik kesintisinin kesin nedeni henüz açıklanmazken, bazı görgü tanıkları yerel medyaya "rögarlardan duman çıktığını gördüklerini" belirtti.

Bölgenin elektrik dağıtımından sorumlu Pepco şirketinden yapılan yazılı açıklamada, kesintiden 1176 abonenin etkilendiği, sorunun muhtemelen bir trafo arızasından kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.