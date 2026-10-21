WFP'nin Gazze'de 500 bin kişiye yardımı kesme kararı ebeveynleri endişelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

WFP'nin Gazze'de 500 bin kişiye yardımı kesme kararı ebeveynleri endişelendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WFP, finansman yetersizliği nedeniyle Gazze'de yardım ulaştırdığı kişi sayısını bu ay 1 milyon 600 binden 1 milyon 100 bine düşüreceğini, 500 bin kişinin yardıma erişemeyeceği uyarısında bulundu. Yardımlarla çocuklarını doyuran ebeveynler, kesinti halinde ne yapacağını düşünüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Gazzeliye yardımın kesileceğini duyurmasının ardından, Filistinli ebeveynlerin "çocuklarını nasıl doyuracağı" yönündeki endişeleri artıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze'de yüz binlerce insan, derme çatma çadırlarda ya da harabeye dönen yapılarda yaşam mücadelesi veriyor. Üstelik 2 milyondan fazla insanın tek düşmanı hava saldırıları ve bombalar değil. Gazze'de çocukların hayatını tehdit eden açlık ve yetersiz beslenme; babaların uykusunu kaçıran, anneleri çaresiz bırakan en büyük tehlikeler arasında yer alıyor.

Gazze'de yüz binlerce kişi günde tek öğünle hayatta kalmaya çalışıyor, dahası binlerce baba, "Ben tokum siz yiyin" diyerek kendi payına düşen yiyeceğin de yavrularının midesine girmesini istiyor.

Anne babalar, çocuklarının karınlarını doyurma hayalini kurarken İsrail'in insani yardım girişini engellemesi, bölgedeki uluslararası insani yardım fonlarının daralması ve yaşanan açlık krizinin gölgesinde Gazze'deki siviller yalnızlığa terk edilmiş durumda.

WFP'nin, Gazze'de yürüttüğü yardım faaliyetlerinde finansman yetersizliği nedeniyle kesintiye gidileceğini duyurması, bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan Gazze'de ebeveynlerin endişelerini daha da artırdı.

Kendi açlığının yanında "Çocuklarımı nasıl doyuracağım?" düşüncesi babaların zihnini kemirirken, annelerin kalbini yaralıyor.

Yardımların kesilmesi yerinden edilenler için yıkıcı bir haber

İsrail'in saldırılarında Gazze'nin kuzeyindeki evi yıkılan ve defalarca yerinden edilen Kasas ailesi, bölgede aynı zulmü yaşayan milyonlarca aileden sadece biri.

İsrail saldırısında yaralanan ve eli kesilen baba İbrahim el-Kasas, Gazze'de iş imkanı olmadığı için 5 çocuğuna yiyecek temin etmekte zorlanıyor.

İhtiyaçlarının yüzde 90'ını WFP'nin yardımlarıyla karşılayan Filistinli baba, yardımların kesilmesi halinde çocuklarını nasıl doyuracağını düşünüyor.

AA muhabirine konuşan İbrahim el-Kasas, WFP'nin yardımlarının kesilmesi halinde 5 çocuğuyla??????? yaşayacağı sıkıntılara işaret ederek, "Dünya Gıda Programı'nın yardımlarının azaltılacağı haberini aldık ve bu bizim gibi yerinden edilenler için yıkıcı bir haber. Özellikle bizim gibi çok çocuklu aileler için durum çok kötü." dedi.

Herhangi bir gelir kaynakları olmadığını, WFP'nin yardımlarıyla karınlarını doyurduklarını söyleyen baba, "Gıda yardımı kesilirse biz nereye gideceğiz? Zaten savaşın ortasındayız, evimiz yok, yerimizden edildik. Çocuklarımı nasıl doyuracağım? Çocuklarımın ihtiyacını karşılayabileceğim bir gelirim yok." diye konuştu.

"Üç ayda tek çuval un alıyorduk, şimdi bu da kesilecek"

Bulundukları bölgede haftada bir ya da iki kez aşevlerinden yemek dağıtıldığını, insanların çocuklarına birkaç kap yemek götürmek için birbirini ezdiğini anlatan Kasas, "Şu anda yavaş yavaş kendini gösteren kıtlığın tam ortasındayız." dedi.

Mevcut yardımlar bile yetersizken tamamen kesilmesinin büyük sıkıntı doğuracağını vurgulayan Filistinli baba, "Neredeyse üç ayda bir tek çuval un alıyoruz. Bazen bir çuval un ya da gıda kolisi almak aylar sürüyor. Şimdi bu yardım da kesilecek. Bu bizim için bir felaket." diye konuştu.

"Her sabah çocukların ne yiyeceğini düşünüyorum"

Anne Daniya el-Kasas ise çocuklarını WFP'nin yardımlarıyla doyurduğunu ve ihtiyaçlarını ancak karşılayabildiğini belirterek, bu yardımların kesileceği haberinin kendisinde büyük şok ve üzüntüye neden olduğunu söyledi.

WFP'den gelen koliler ve konservelerle, sıcak yemekle hayatta kaldıklarını dile getiren Filistinli anne, şöyle konuştu:

"Bunlar da kesilirse ne yaparız? Çocuklara WFP'nin verdikleriyle kahvaltı yaptırıyorum, aşevinden gelen yemekle karınlarını doyuruyorum. Çoğunlukla onu da bulamıyoruz kalabalıkta sıra gelmiyor.

Sabah uyandığımda gözümü açtığım an, çocukların ne yiyeceğini düşünüyorum. Elde kalan yiyecekleri idareli kullanmak için hesap yapıyorum. Sonra çocukları yediriyorum."

Çocuklarını zaten yeterli şekilde besleyemediğini dile getiren anne, "Elde ne varsa idareli kullanarak yapıp karınlarını doyuruyorum. Günde 2 öğün yiyorlar, bazen tek öğünle geçirmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

WFP yardımlarının??????? kesileceğini açıkladı

WFP, 19 Ekim'de Gazze'de yürüttüğü yardım faaliyetlerinde finansman yetersizliği nedeniyle kesintiye gidileceğini duyurmuştu.

Gazze'de Ekim 2025'te sözde ateşkesin duyurulmasından bu yana her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye gıda ve insani yardım ulaştıran WFP, bu ay yardım sağlayacağı kişi sayısının 1 milyon 100 bine düşürüleceğini bildirdi.

WFP, finansman yetersizliği nedeniyle yardım ulaştırılamayacak 500 bin kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimini kaybedeceği uyarısında bulundu.

Sıcak yemek dağıtımının da günlük 250 binden 150 bine düşürüldüğünü belirten WFP, İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında yaşayan Filistinlilere her gün yerine iki günde bir sıcak yemek verileceğini açıkladı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Özgür Özel görmesin Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
12:02
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:24:26. #7.13#
SON DAKİKA: WFP'nin Gazze'de 500 bin kişiye yardımı kesme kararı ebeveynleri endişelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei