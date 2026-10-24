Xi Jinping, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'nde başlayan 2026 Küresel Yönetişim Forumu'na mesaj gönderdi.

Xi, cuma günkü mesajında, dünyanın son yüzyılda benzeri görülmemiş, hızla ilerleyen bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişim alanlarındaki açıkların ise azalmak yerine büyüdüğünü belirtti.

Xi, "Daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sisteminin kurulmasını ve daha iyi bir dünyanın inşasını teşvik etmek amacıyla Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni ortaya koydum" dedi.

Xi, Çin'in kapsamlı istişare, ortak katkı ve faydaların paylaşılmasına dayalı küresel yönetişim anlayışını savunmak, karşılıklı güveni artırarak güç birliği yapmak ve işbirliği yoluyla zorlukların üstesinden gelmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Xi, çalkantı ve dönüşüm içindeki dünyaya daha fazla öngörülebilirlik ve olumlu enerji kazandırmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluğa doğru birlikte ilerlemek amacıyla Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin Halk Dışişleri Enstitüsü tarafından düzenlenen ve cuma günü başlayan forumun teması, "Güven ve İşbirliğini Yeniden İnşa Etmek: Dönüşen Dünyada Küresel Yönetişimin Reformu ve İyileştirilmesi" olarak belirlendi.