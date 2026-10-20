Xinhua muhabiri, Jiaolong\'un 470\'inci dalışında su altı dünyasını fotoğrafladı

Xinhua muhabiri, Jiaolong'un 470'inci dalışında su altı dünyasını fotoğrafladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, Batı Pasifik'te bilimsel araştırmalarına devam ediyor. 15 Ekim'de 470'inci dalışını yapan Jiaolong'da bulunan Xinhua muhabiri, su altı dünyasının fotoğraflarını çekti.
DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki bilimsel araştırmalarını sürdürüyor.
15 Ekim'de 470'inci dalışını gerçekleştiren Jiaolong'daki Xinhua muhabiri, su altının gizemli dünyasını fotoğrafladı.
Kaynak: Xinhua
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