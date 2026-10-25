Yaklaşık 100 çeşidi bulunan simit, öğrenci talepleriyle kafe konseptinde çeşitlendi

Türkiye'de yaklaşık 100 çeşidi bulunan simit, geleneksel sokak lezzetinden kafe konseptine uzanan yolculukta pazarını genişletirken özellikle üniversite öğrencilerinin talepleri yeni ürünlerin geliştirilmesinde etkili oldu.

Türkiye'de sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti simit, farklı çeşitleriyle her yörede ilgi görüyor.

Susamlı, susamsız ve pekmezli türleri ve kendine özgü pişirme teknikleriyle öne çıkan yöresel simit çeşitleri, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü yansıtıyor.

İstanbul'un çıtır simidinden Ankara'nın koyu renkli simidine ve İzmir'in gevreğine kadar farklı yöresel çeşitleri bulunan bu lezzet, simidin aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu da ortaya koyuyor.

"Osmanlı dönemine dayanıyor"

Ankara Simitçiler Pideciler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemine dayanan simit kültürünün, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşatıldığını söyledi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi şehirlerde yaygın olarak tüketilen simidin, özellikle kahvaltıda pratik bir seçenek olarak öne çıktığını anlatan Delibaş, "Her şehrin kendine özgü simit geleneği bulunurken üretim yöntemleri de yörelere göre değişiyor. Ankara simidinde soğuk pekmez uygulamasıyla öne çıkan bir yöntem tercih edilirken İstanbul simidinde farklı yağ kullanımları görülebiliyor. İzmir gevreği ise haşlama yöntemiyle hazırlanıyor. Kastamonu ve Rize gibi bazı şehirlerde susamsız simit çeşitleri de üretiliyor." dedi.

"Yurt dışında da simide ilgi gösteriliyor"

Delibaş, Türkiye genelinde yaklaşık 100 farklı simit çeşidinin bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Geleneksel sokak simidi ve simit fırınlarının yanı sıra 2000'li yıllarda simit kafeler de yaygınlaşmaya başladı. Memur ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde hızlı kahvaltı ihtiyacı, bu dönüşümde etkili oldu. Simit kafelerin yeni yeni açılmaya başlamasıyla iş yerlerine 'dilek ve öneri' kutuları koyduk. Üniversite öğrencilerinin önerileri bu süreçte önemli rol oynadı. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda farklı lezzetlerle simidi buluşturduk. Böylece geleneksel simidin yanı sıra zeytinli, peynirli, tereyağlı, sucuklu, kaymaklı ve çikolatalı gibi farklı seçenekler de tüketicilerin beğenisine sunduk."

Türk mutfağının geleneksel ürünlerinden simidin yurt dışında da tüketicilerle buluştuğunu dile getiren Delibaş, "Özellikle Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde simit ve simit kafe konseptine yönelik ilgi, tüketici talebiyle birlikte gelişti. Teknolojik imkanların ve işletmecilik modellerinin gelişmesiyle simit kültürü, farklı ülkelerde daha görünür hale geldi." ifadesini kullandı.