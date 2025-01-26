Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Bu insanlar turizm amaçlı orada değil mi Turizm Bakanlığından hiç mi kusuru olan yok pes pes ki pes

Mustafa Kaya:

evinde doğalgaz patlaması olsa Allah vermesin tabi kaynaklar bakanı ne desin sana ne alaka doğalgazdan sana menfez açık olması lazım denilmiş gelen elaman cihazla gaz kaçağı olmadığını tespit etmiş ilgili evrakı doldurmuş imzanı atmışsın şimdi senden kaynaklı ihmalden kimse sorumlu değil sen sorumlusun, elaman gelmeden gazı açtın yine sen sorumlusun müracaat etmişsin gelmemişler gazı açmışsın sen ve doğalgaz sorumlu bu işler böyle dir kimse sorumluluktan kaçamaz ayrıca bir ilin yerel yönetimi sorumlu olmadığına bakanlık sorumlu olur mu