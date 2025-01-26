Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı - Son Dakika
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Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

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Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da tutuklandığı bildirildi.

26.01.2025 22:26  Güncelleme: 22:35
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın faciası sonrası ülke genelinde milli yas ilan edilirken; faciaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeline ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLANDILAR

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken Gülener, Coşkun ve İrfan Acar, tutuklanmaları talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Gülener, Coşkun ve Acar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TANJU ÖZCAN'IN YEĞENİ

Bolu Belediyesi'nde İtfaiyeden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır Sedat Gülener'in Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olduğu biliniyor.

TUTUKLU SAYISI 18' YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu toplam 18 kişi tutuklandı.

Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

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Son Dakika Güncel Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (81)

  • Elif2016:
    birde akp li birini tutuklayinda Adalet halan var deyelim 686 35 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    aaa olurmuuu onalar 3 yıl içinde toptan sınır dısı edilecek azcık vakitleri kaldı oyalanıyorlar işte 35 18
    Celil Başer:
    deyelim değil diyelim bide elif çıktı bilmiş bilmiş 12 29
  • Security Spcialist:
    Noldu Adalet yerini buldu ve senin torpilli aylen tutuklandı Tanju Özcan. İnşallah sıra sana da gelir :)) 204 440 Yanıtla
    Mustafa Sagdic:
    makarna meeee 53 18
    ayhan kından:
    adalet kelimesini ne kadar kolay soyluyorsunuz damt paranin basina gectiginde 125 milyar $ gitti onu sorgulama bilmem nerenin ilinin torpilini sorgula seni makarnaciii 26 4
    fatih mazlum:
    Once aile yazmayi ögren gundi aylen ne 6 3
  • sezai duran:
    Bu insanlar turizm amaçlı orada değil mi Turizm Bakanlığından hiç mi kusuru olan yok pes pes ki pes 471 33 Yanıtla
    ahmet demir:
    sezai beyefendi yangın ve yangon sistemleri ve wmniyetinden tüm şehirlerde belediye itfaiye müdürlükleri sorumludur araştır soruştur lütfenn konuyu bilmeden bilinçsizce yorum yapmayın lütfenn 15 55
    Mustafa Kaya:
    evinde doğalgaz patlaması olsa Allah vermesin tabi kaynaklar bakanı ne desin sana ne alaka doğalgazdan sana menfez açık olması lazım denilmiş gelen elaman cihazla gaz kaçağı olmadığını tespit etmiş ilgili evrakı doldurmuş imzanı atmışsın şimdi senden kaynaklı ihmalden kimse sorumlu değil sen sorumlusun, elaman gelmeden gazı açtın yine sen sorumlusun müracaat etmişsin gelmemişler gazı açmışsın sen ve doğalgaz sorumlu bu işler böyle dir kimse sorumluluktan kaçamaz ayrıca bir ilin yerel yönetimi sorumlu olmadığına bakanlık sorumlu olur mu 10 19
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SON DAKİKA: Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı - Son Dakika
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