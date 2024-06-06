İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak - Son Dakika
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İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak

İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak

İstanbul Valiliği, 10 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlarda mangal yapma, tüp kullanma, nargile ve her türlü ateş yakmanın yasaklandığını açıkladı. Giriş izni verilen ormanların listesini yayımlayan valilik, bu alanlar dışında kalan yerlerin yasağa tabii tutulacağını duyurdu.

06.06.2024 14:21
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Yaz mevsiminin gelmesi nedeniyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliği önemli ölçüde artarken bu artışa paralel olarak yaşanabilecek orman yangınlarının önüne geçmek isteyen İstanbul Valiliği bir dizi tedbir aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ LİSTE YAYIMLADI

Giriş izni bulunan ormanların listesini yayınlayan Valilik, listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişlerin, mangal yapmanın, tüp kullanmanın, nargile ve her türlü ateş yakmanın 10 Haziran 2024-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

TEDBİRLER MADDE MADDE SIRALANDI

Valilik açıklamasında şu maddeler yer aldı;

  • Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
  • Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.
  • Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.
  • Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
  • Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.
  • İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
  • Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

İşte giriş izni bulunan ormanlar;

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Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Talha Atabey: Ya ne alaka ya bi mangal keyfimiz var. 4 12 Yanıtla
    Kemsl: hepiniz devlet oldunuz, her şeye kafa tutar oldunuz. ne güzeldi askerli yıllar,kuzu kuzu... 2 0
  • yusuf ÇAKMAK: kafadan çözüm yasak ne güzel denetleyim yok insanlar sıcakda kaçacak bir yer arıyor ne zaman gidecek bu havada gitmeyecekse kar yağıncamı ! 5 9 Yanıtla
  • Kemsl: İsrail misilleme yapar diye....herkes dikkatli olsun 2 1 Yanıtla

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