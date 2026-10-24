Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 655 müzik aletinin davasında ret kararını ikinci kez bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 655 müzik aletinin davasında ret kararını ikinci kez bozdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 655 müzik aletinin davasında ret kararını ikinci kez bozdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 655 müzik aletinin bulunduğu koleksiyondan pay isteyen kadının davasında ret kararını ikinci kez bozdu. Daire, erkeğin 1993 tarihli mektubu ve 1990 vekaletnamesinin dikkate alınmasını, kadının katkısının parasal karşılığını isteyebileceğini belirtti.

YARGITAY 11'inci Hukuk Dairesi, 46 yıl evli kaldığı eski eşiyle birlikte oluşturdukları 655 müzik aletinin bulunduğu koleksiyondan pay isteyen kadının davasında ret kararını bozdu. Daire, erkeğin 1993'te yazdığı ve koleksiyona yarı yarıya sahip olduklarını kabul ettiğine ilişkin mektubun dikkate alınmasını istedi.

1956 yılında evlenen çift, 2002'de boşandı. Erkek, 2009 yılında hayatını kaybetti. Kadın, evlilikleri sırasında birlikte oluşturduklarını iddia ettiği 655 yöresel müzik aleti ile el yazması kitap ve belgelerin bulunduğu koleksiyonun eski eşinin çocuğu tarafından satılmak istendiğini öğrenince dava açtı. Kadın, dava dilekçesinde eski eşinin ölümünün ardından, çocuğunun koleksiyonu kendisine haber vermeden satmak istediğini ileri sürdü. Kadın, koleksiyonun yarısının kendisine ait olduğunun belirlenmesini istedi.

İLK RET KARARINI YARGITAY BOZDU

Asliye Hukuk Mahkemesi, kadının, eşyaların eşine ait olduğunu kabul ettiği 5 Aralık 1992 tarihli özel anlaşmayı esas alarak davayı reddetti. Davacı tarafın kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 11'inci Hukuk Dairesi'ne taşındı. Daire, önceki boşanma davası sürecinde hazırlanan anlaşmanın, davadan vazgeçilmesiyle sona erdiğine dikkat çekti. Bu anlaşmaya dayanılarak, dosyadaki diğer deliller değerlendirilmeden davanın reddedilmesini hatalı buldu. Kararı bozarak dosyayı yeniden yargılama yapılması için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi.

YEREL MAHKEME YENİDEN REDDETTİ

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülen davada tanıklar dinlendi. Mahkeme, kadının koleksiyondaki eşyalara özel ilgisi bulunduğuna ilişkin tanık anlatımı olmadığını, koleksiyonu birlikte oluşturdukları yönündeki ifadelerin ise genel nitelikte kaldığını belirtti. Koleksiyonun birlikte oluşturulduğunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle dava ikinci kez reddedildi. Davacı tarafın avukatı bu kararı da temyiz etti.

DOSYADAKİ MEKTUP İNCELENMEMİŞ

İkinci incelemede Yargıtay, mahkemenin dosyadaki çok sayıda yazılı belgeyi değerlendirmediğini belirtti. Bu belgeler arasında erkeğin eşine yazdığı 11 Şubat 1993 tarihli imzalı mektup ile 29 Ağustos 1990 tarihli vekaletnamenin de bulunduğuna dikkat çekti. Yargıtay, 'Binbir emek ve masrafla meydana getirdiğimiz yarı yarıya sahip olduğumuz müşterek kütüphane ve çalgılarımız' ifadesi bulunan mektup ile erkeğin koleksiyonun yarısına sahip olduğunu belirttiği 1990 tarihli vekaletnamenin dikkate alınmasını istedi. Yargıtay, mektup, vekaletname ve tanık anlatımları birlikte değerlendirildiğinde koleksiyonun çiftin ortak emeği ve parasıyla oluşturulduğunun anlaşıldığını belirterek, koleksiyona katkısının karşılığını para olarak isteyebileceğini belirtti. Yargıtay, bu gerekçeyle kararı ikinci kez bozarak dosyayı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Karar metninde, davayı açan kadının da hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatYargıtayGüncelMüzikHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:56:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 655 müzik aletinin davasında ret kararını ikinci kez bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei