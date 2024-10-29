Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez\'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı. Kerkez "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan bu büyük yürüyüş, milletimizin bağımsızlık tutkusunun bir simgesidir. Cumhuriyetimizin 101. yılında, hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını koruma görevimizi en üst düzeyde sürdüreceğimizin altını çiziyor, Cumhuriyetimizin daha nice yıllara, adaletle güçlenerek ulaşmasını diliyorum" dedi.

29.10.2024 13:35
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını yayımladığı mesajla kutladı.

BAŞKAN KERKEZ'DEN 29 EKİM MESAJI

Başkan Kerkez şu ifadeleri kullandı; "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan bu büyük yürüyüş, milletimizin bağımsızlık tutkusunun bir simgesidir.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

"BİZLER CUMHURİYET TEMEL DEĞERLERİNİ YÜCELTMEKLE MÜKELLEFİZ"

Cumhuriyet; adaletin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve insan haklarının teminatıdır. Bizler, hukukçular olarak, Cumhuriyetin temel değerlerini korumak ve yüceltmekle mükellefiz. Adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel varlık nedenlerinden biridir.

Cumhuriyetimizin 101. yılında, hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını koruma görevimizi en üst düzeyde sürdüreceğimizin altını çiziyor, Cumhuriyetimizin daha nice yıllara, adaletle güçlenerek ulaşmasını diliyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor,tüm milletimizin ve yargı camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fahrettin Aygün:
    adaletmi kaldı rezil seviyedeyiz neyi koruyacak anlamadim 22 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    fiyatta indirim yapta alalim 14 2 Yanıtla
  • McA !:
    Adalet mi ? Türkiye de adalet e güvenen kaldı mı ve siz de biz adaleti sağlıyoruz diyerek inanmamızı mı bekliyorsunuz gerçekten, Gülünç olmayın. 2028 de Bi umut belki adalet tekrar geri döner. Adalet tatil de 6 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bu iktidar olduğu sürece, Adalet adli tatildedir. 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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