Akşam saatlerinde evine gitmek için durakta otobüs bekleyen 18 yaşındaki genç kız korku dolu anlar yaşadı. Durağın arkasındaki alanda bekleyen adamın ısrarlı görüşme tekliflerini reddeden genç kız, uzun süre adamdan kurtulamadı.
18 yaşında olduğunu söyleyen genç kıza şahıs, "25 yaşında gösteriyorsun" yanıtını verdi. Genç kız, "Rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Biz korkuyoruz. Bu hiç hoş bir teklif değil." dedi.
Yaşadıklarını videoya çeken genç kız, " Türkiye'de akşam eve gitmek isteyen genç kızsın." notunu düştü.
Son Dakika › Güncel › Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)