Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın - Son Dakika
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Güncel

Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

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Durakta otobüs bekleyen 18 yaşındaki genç kız, kendisiyle tanışmak isteyen adam nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Adamın görüşme teklifini ısrarla reddeden genç kız, ''Böyle şeyler söylüyorsunuz biz de korkuyoruz.'' derken, çektiği videoya, ''Türkiye'de akşam eve gitmek isteyen genç kızsın'' notunu düştü.

03.02.2025 17:04
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Akşam saatlerinde evine gitmek için durakta otobüs bekleyen 18 yaşındaki genç kız korku dolu anlar yaşadı. Durağın arkasındaki alanda bekleyen adamın ısrarlı görüşme tekliflerini reddeden genç kız, uzun süre adamdan kurtulamadı.

"BÖYLE ŞEYLERDEN BİZ KORKUYORUZ"

18 yaşında olduğunu söyleyen genç kıza şahıs, "25 yaşında gösteriyorsun" yanıtını verdi. Genç kız, "Rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Biz korkuyoruz. Bu hiç hoş bir teklif değil." dedi.

"EVE GİTMEK İSTEYEN GENÇ KIZSIN"

Yaşadıklarını videoya çeken genç kız, " Türkiye'de akşam eve gitmek isteyen genç kızsın." notunu düştü.

Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Çil:
    sıkıntı yok adam gibi asılmış teklif etmiş medeni davranmış illaki bir yerde bir şekilde tanışacak insanlar bunada orası denk gelmiş aferin çocuga 11 29 Yanıtla
  • Suat genç:
    Adamla sohbet etmişsin be! Ara polisi anında kaçsın 27 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hata su .. tek bir kelime dahi yanit vermemeliydi. sen konustukca dama cesaret buluyor. 27 4 Yanıtla
  • Ersin Altiparmak:
    eğer güzel giyimli kızın hoşlandığı bir tip olsaydı.. ne yaşının 18 olması ne akşam olması kiz için hiç bir şekilde sorun ifade etmez Instagram hesabını vermişti bile.. gerçekçi olalım.. 13 12 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Seni kim ne yapsın ....... .......un herifi. 14 3 Yanıtla
  • stanciu george:
    hıkaye ya kurgu hıc duraga benzıyormu orası kendılerıne begenı kasmak ıcın yalanlara bakın 7 5 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    efendi efendi sormuş 7 4 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Kızdaki rahatlığı anlayamadım? 3 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    BUNLAR DIŞARDA GEZERKEN KİMSEYE ZARARI OLMAYAN SOKAK RÖPORTAJCILARI SONUCUNDA MİLLETİ İÇERDE TUTUYORSUNUZ. DIŞARDAKİLERİN İÇERDEKİLERDEN SUÇ ORANI OLDUKÇA FAZLA 1 0 Yanıtla
  • Birden daha az:
    Gayet adamı hedef olarak göstermiş siniz.Adamın kadına karşı en ufak bir tacizi yokken adamın yüzünü dahi bulanıklaştırmadan linçlenmesine sebep oldunuz. 0 0 Yanıtla
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