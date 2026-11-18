Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, "2027 muhtemelen seçim yılı olacaktır. Biz tam saha pres çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Arslan, yaptığı açıklamada, partisinin genel kurulunun yapıldığını, 160 kişilik Parti Meclisi'nin (PM) belirlendiğini anımsattı.

Partisinin programındaki yeniliklerin "sadece sorunların tarifi ve iktidar eleştirisi değil, çözümün de önerilmesi" şeklinde özetlenebileceğini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Sadece bununla da yetinmeyip bu çözümü hangi kaynaklarla, hangi takvim diliminde yaşama geçireceğimizi de hükümet programına eviren bir çalışma. Bu anlamda PM'de yer alan 40 kişilik Politika Geliştirme Kurulu'nda ulusal ve uluslararası ölçekte ekonomisinden sanayisine, adaletinden ticaretine, eğitiminden sağlığına kadar kendi alanlarında çok yetkin bilinen, tanınan ve YENİ Parti ile birlikte Türkiye'ye ve yurttaşlarımızın birikmiş sorunlarına çözüm geliştirecek çok ciddi bir politika kurulu... Bu sadece onunla da sınırlı kalmayacak, altında çok ciddi çalışma ekipleri oluşturulacak."

Arslan, Türkiye'nin artık seçim atmosferine girdiğini belirterek, "2027 muhtemelen seçim yılı olacaktır. Biz tam saha pres çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Partisinin seçimi kazanacağını bildiklerini, kendilerine bunda güvendiklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Kazandığımızda, iktidara geldiğimizde çok hızlı bir biçimde bu sorunların çözümünü nasıl sağlayacağımızı da kamuoyuyla paylaşacağız.

Örgütlenme yapımız da buna koşut olarak gelişiyor. Yani genel merkezdeki örgütlenme yapısıyla, il, ilçe örgütlerimizde oluşturulacak o yatay-dikey örgütlenmeler birbirini tamamlayan bir yapı oluşturacak. Öbür taraftan da siyasal kadrolarla birlikte Türkiye'nin idari yapısında idari kadroların da arayış ve hazırlığı içindeyiz. Yarın biz iktidara geldiğimizde üniversitelerden bakanlıkların teşkilatlarına kadar kimlerle, nasıl yol yürünecek, mevcut kamu personeli reformu yasasında neleri öngörmeliyiz, gördüğümüz eksiklikler, aksaklıklar nelerdir, her birine ilişkin çok kapsamlı çalışmaları sürdürüyoruz."