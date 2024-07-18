Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı

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TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası 5 oy farkla yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamalarını yaptı.

"SORUNLARI FUTBOL AİLESİYLE BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu ilk olarak, "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz" dedi.

"BEN DEĞİL, TÜRK FUTBOLU KAZANDI"

Adaletli bir futbol yöneteceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, ''Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı" ifadelerini kullandı.

5 OY FARKLA KAZANDI

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı. Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.