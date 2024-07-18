Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı - Son Dakika
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Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı

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TFF'de başkanlık seçimi 5 oy farkla kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu ilk açıklamasını yaptı. Sorunları futbolun aileleri ile birlikte çözeceklerini belirten Hacıosmanoğlu, ''Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı'' ifadelerini kullandı.

18.07.2024 18:42  Güncelleme: 19:01
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TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası 5 oy farkla yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamalarını yaptı.

"SORUNLARI FUTBOL AİLESİYLE BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu ilk olarak, "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz" dedi.

"BEN DEĞİL, TÜRK FUTBOLU KAZANDI"

Adaletli bir futbol yöneteceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, ''Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı" ifadelerini kullandı.

5 OY FARKLA KAZANDI

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı. Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Özgür Çelik: Züppeleri terbiye etmeye geliyor 82 38 Yanıtla
    Volkan null: zorrrr 6 4
  • Cenko Bas: yalı oğlanı hapı yuttu ???? 55 56 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Hayde kazanız mübarek olsun Trabzon 2 sene üst üste şampiyonluk alır artık :))) 35 61 Yanıtla
  • ferhat eser: hayırlı olsun başkan Beşiktaşlı olarak adil olacağınızı düşünüyorum inşallah bu bataklığı hep beraber temizliycez 52 9 Yanıtla
    Yavuz null: sen ne alaka güyoo 1 0
  • Sinan Gül: inşallah daha düzgün ve adaletli bir yönetim olur türk futbolu adına bir Fenerbahçe taraftarı ve Karadenizli olarak İbrahim beyin sözünün eri bir insan olduğuna inanıyorum. Hayırlı olsun barış ve adalet ile ülkemiz kazansın 43 6 Yanıtla
  • Ozgur Turker: Kotunun iyisi kazandi 33 4 Yanıtla
  • Alpi: Aliiiii kayıplarda tansiyon çıktı:) 13 19 Yanıtla
  • Mesut Aydöner: hayırlı uğurlu olsun başkan 23 8 Yanıtla
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