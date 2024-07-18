TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonrası 5 oy farkla yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamalarını yaptı.
Hacıosmanoğlu ilk olarak, "Cenab-ı Allah bize bu teveccühü gösteren insanlara mahcup etmesin. İlk önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım geleceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör kulüpleri, lig temsilcileriyle oturacağız, sorunları masaya koyacağız. Futbolun sorunlarını futbolun aileleriyle beraber çözeceğiz" dedi.
Adaletli bir futbol yöneteceklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, ''Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı. Ben bir şey kazanmadım. Türk futbolu kazandı" ifadelerini kullandı.
Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı. Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.
Son Dakika › Güncel › Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı - Son Dakika
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