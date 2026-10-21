Yeniçağa'da sağlık eğitimi, Bolu'da harita-pusula eğitimi ve masal atölyesi yapıldı - Son Dakika
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Yeniçağa'da sağlık eğitimi, Bolu'da harita-pusula eğitimi ve masal atölyesi yapıldı

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Yeniçağa'da çocuklara sağlık bilinci ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak için eğitim düzenlendi. Bolu'da AFAD'ın 2026 eğitimleri kapsamında BORAK üyelerine harita-pusula ve GPS eğitimi verilirken anaokulu öğrencileri Masal Atölyesi'nde iyilik temasıyla buluştu.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" düzenlendi.

Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı" kapsamında, Yeniçağa Mehmet Çelik İlkokulunda eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliğinde ilkokul çağındaki çocukların erken yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanmaları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması hedefiyle düzenlenen programda, çocukların gelişimini destekleyen eğitim verildi.

Okul güvenliği konusunda çalışma yürüten polis ekipleri ise etkinlik boyunca okulda bulundu.

Bolu'da arama kurtarma derneklerine harita ve pusula okuma eğitimi verildi

Bolu AFAD İl Müdürlüğünün 2026 eğitim faaliyetleri kapsamında arama kurtarma derneklerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başta deprem olmak üzere, Türkiye'de sıkça yaşanan afetlere karşı, afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması gereken doğru davranışlar hakkında eğitimler verildiği belirtildi.

Bu kapsamda Bolu Rota Arama Kurtarma Derneği (BORAK) üyelerine yönelik harita ve pusula okuma ile GPS eğitimi verildiği ifade edildi.

Anaokulu öğrencileri iyiliği masallarla öğrendi

Bolu'da anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Masal Atölyesi" etkinliğinde iyilik teması işlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öğretmen Akademileri Tiyatro Birimi tarafından, masal anlatıcılığı eğitimi alan öğretmenlerin katılımıyla masal anlatma atölyesi etkinliği düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 5 yaş grubu öğrenciler, masallar ve canlandırmalar eşliğinde saygı, yardımlaşma ve iyilik gibi değerlerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Turan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar, masallar ve "İyilik Şarkısı" ile keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeniçağa'da sağlık eğitimi, Bolu'da harita-pusula eğitimi ve masal atölyesi yapıldı - Son Dakika
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