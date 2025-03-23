Yenikapı\'daki Nevruz kutlamasına damga vuran \'\'Mansur Yavaş\'\' protestosu

DEM Parti, Yenikapı'da Nevruz etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili açılan pankartlar damga vurdu.

MANSUR YAVAŞ: PAÇAVRA OLAN BAYRAKLAR SALLANIRKEN, PAMUK ŞEKERLERİ VERİLDİ

Önceki gün Saraçhane'de yaptığı konuşmada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatarak, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi." açıklamasını hatırlatan DEM Partililer, açtıkları pankartlarla tepki gösterdi.

YENİKAPI'DA YAVAŞ'A PANKARTLI PROTESTO

Birçok pankartta, "Mansur alsana pamuk şeker" yazdığı görüldü. Bir kadının ise, "Paçavra" yazan pankart taşıdığı görüldü.