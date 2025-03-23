Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran ''Mansur Yavaş'' protestosu - Son Dakika
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Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran ''Mansur Yavaş'' protestosu

Yenikapı\'daki Nevruz kutlamasına damga vuran \'\'Mansur Yavaş\'\' protestosu

DEM Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği Nevruz kutlamasına ''Mansur Yavaş'' protestosu damga vurdu. Yavaş'ın, ''Doğuda paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi.'' açıklamasına tepki gösteren DEM Partililer, ''Mansur alsana pamuk şeker'' posterleri astı.

23.03.2025 19:02
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DEM Parti, Yenikapı'da Nevruz etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili açılan pankartlar damga vurdu.

MANSUR YAVAŞ: PAÇAVRA OLAN BAYRAKLAR SALLANIRKEN, PAMUK ŞEKERLERİ VERİLDİ

Önceki gün Saraçhane'de yaptığı konuşmada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatarak, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi." açıklamasını hatırlatan DEM Partililer, açtıkları pankartlarla tepki gösterdi.

YENİKAPI'DA YAVAŞ'A PANKARTLI PROTESTO

Birçok pankartta, "Mansur alsana pamuk şeker" yazdığı görüldü. Bir kadının ise, "Paçavra" yazan pankart taşıdığı görüldü.

Mansur Yavaş, DEM Parti, Güncel, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran ''Mansur Yavaş'' protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Tahir Atli:
    Mansur imamoglunun ayağına sıktı. milyonların değerine paçavra demek nedir laa 208 551 Yanıtla
    Alper Elma:
    ne değeri.pkknin amk 60 15
    Davut Cirak:
    Hangi milyonlar onlar. 47 10
    Derya Nadir:
    Seçim zamanı... Unuttururlar ... Öyle.... Zannediyorlar ... Hani bizim çobanlar koyunu kuzuyu gütmeye gidenler var yaaa ya da bahçeleri gece yarıları sulayanlar.... Heh işte.... Bizim oyumuz onların oyundan düşük dereceli ... Çobanız biz köylüyüz ..... Öyle diyorlar... Neyse .. Allah büyüktür.. saygılarımla 7 0
  • Beşiktaş 1903:
    Doğru demiş niye zorunuza gitti 517 157 Yanıtla
  • osman şahin:
    MANSUR KÜRT DÜŞMANLIĞI SANA YAKIŞMIYOR HADİNİ BİL 176 358 Yanıtla
    Ekber SATIR:
    Kes la dalyaralık yapma....doğru demiş Mansur başkan! 55 21
  • Sk 06:
    tüm hainlere inat MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ASKERLERİYİZ MANSUR BAŞKAN DOĞRU SÖYLEMİŞ PAÇAVRA 344 138 Yanıtla
    Osman Gazi:
    Mustafa kemalin itleri dediler sesiniz çıkmadı 91 14
    Ekber SATIR:
    Pislik iğrenç paçavra hemde 42 16
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