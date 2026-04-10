Yenişehir Belediyesi\'ne düzenlenen operasyonun detayları: 76 suç içerikli görüşme dosyada

10.04.2026 16:42
Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda, belediye yöneticileri ile firma temsilcilerinin yer aldığı organize bir yapı iddiası üzerine 33 kişi gözaltına alındı. Teknik takipte 76 suç içerikli görüşme tespit edilirken, Sayıştay ve MASAK verileriyle desteklenen incelemelerde 15 ayrı suç eylemi belirlendi. Belediye binası, evler ve iş yerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.

Mersin’de Yenişehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma, büyük bir suç skandalını gözler önüne serdi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aylar süren teknik ve fiziki takibinin ardından düğmeye basıldı, belediye yönetimi ve özel sektör bağlantılarını kapsayan operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada belediye başkan yardımcılarından şirket yöneticilerine kadar uzanan geniş bir suç yapılanması ortaya çıktı.

KRİTİK İSİMLER VE ORGANİZE YAPI İDDİASI

Soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan iki belediye başkan yardımcısı ile halen görevde bulunan bir başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu üst düzey isimler dosyada yer aldı. Bunun yanında geçmişte genel müdürlük yapmış ve şu anda müdür yardımcısı olarak görevine devam eden bir isim, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan memur ve işçiler ile özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda yönetici ve temsilci de şüpheliler arasında bulunuyor. Ayrıca daha önce KHK ile ihraç edilmiş ve belediye ihalelerinde etkin rol oynadığı öne sürülen bir kişinin de bu yapı içinde yer aldığı değerlendiriliyor.

Savcılığın tespitlerine göre belediye içindeki bazı görevliler ile dışarıdaki firma temsilcilerinin birlikte hareket ederek organize bir yapı oluşturduğu ve ihale süreçlerinde etkin rol oynadığı iddia ediliyor.

76 SUÇ İÇERİKLİ GÖRÜŞME DOSYADA

Soruşturmanın en çarpıcı ayağını teknik takip oluşturdu. 11 Mart 2025’ten bu yana yürütülen süreçte 25 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulandı. Yapılan incelemelerde 7 şüpheliye ait suç unsuru içeren herhangi bir görüşme tespit edilmezken, 18 şüpheli hakkında tam 76 adet suç içerikli iletişim kaydı elde edildi. Bu kayıtlar, fiziki takip ve görüntü incelemeleriyle desteklenirken sahada yapılan çalışmalar sonucunda 6 ayrı fiziki takip ve tarassut tutanağı düzenlenerek dosyaya eklendi. Elde edilen tüm veriler, soruşturmanın seyrini değiştiren kritik deliller arasında yer aldı.

SAYIŞTAY, MASAK VE KİK RAPORLARI DEVREDE

Soruşturma sadece teknik takip ile sınırlı kalmadı. Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin raporlar, Kamu İhale Kurumu’ndan temin edilen ihale belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan mali veriler ve MASAK analizleri tek tek incelendi. Belediyeye ait gelir-gider hareketleri, taşınmaz alım-satımları ve ihale süreçlerine ilişkin tüm belgeler mercek altına alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bu incelemeler sonucunda şüphelilerin birlikte hareket ederek 15 ayrı suç eylemine karıştıkları tespit edildi.

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI AÇILDI

Özellikle belediye ve iştirak şirketleri tarafından gerçekleştirilen “ihale” ve “doğrudan temin” yöntemleriyle yapılan alımların detaylı şekilde incelendiği öğrenildi. Bu süreçte temin edilen belgelerin analiz edilmesiyle birlikte şüphelilerin eylemlerinin somut delillerle desteklendiği ifade ediliyor. İddialara göre bazı alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara yönlendirildiği değerlendiriliyor.

ŞAFAK BASKINI: BELEDİYE VE EVLERDE ARAMA

Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi yerleşkesi, şüphelilerin ikamet adresleri ve bağlantılı bir işyerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda belge ve dijital materyale el konulduğu, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Savcılık kaynakları, elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmanın daha da genişleyebileceğine işaret ediyor. Özellikle ihale süreçlerine ilişkin belgelerin detaylı incelenmesiyle birlikte dosyaya yeni isimlerin eklenmesi ihtimali gündemde. Mersin’de patlak veren bu operasyon, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:36
Skriniar’a hırsızlık şoku Çuvalla parasını çaldılar
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:24
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
