Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında ''terörizmin finansmanı'' suçundan yeni soruşturma - Son Dakika
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Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında ''terörizmin finansmanı'' suçundan yeni soruşturma

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"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

11.11.2024 13:08
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İçişleri Bakanlığı terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i görevden almış, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'u kayyum olarak atamıştı. "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Özer hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilgili "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Özer'in belediye başkanı olmasından sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında \'\'terörizmin finansmanı\'\' suçundan yeni soruşturma

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Son Dakika Güncel Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında ''terörizmin finansmanı'' suçundan yeni soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Yusuf Çarman:
    Chp'li seçmen utanmalı. Oy attıkları partinin tezahuru bunlar. 51 26 Yanıtla
  • Ders Olsun:
    Sasirdikmi.... 41 15 Yanıtla
  • Kemsl:
    Hani bazı tipler zirliyordu, o bir profesör falan fila... demek neymiş terör profuymus 29 18 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    At yalanı, seveyim inananı 14 27 Yanıtla
  • Osman Koca:
    devletin birliğine bölünöezliğine aykırı olan herşey yokedilmeli 33 8 Yanıtla
  • Hüseyin Bozkurt:
    CHP 'nin eski kodlarına gelmesi lazım.Bu Özgür Özel'le ,Ekrem İmamoğlu ile olacak bir iş değil. Derhal gerçek değişim ile parti aslına rücu ettirilmesi lazım... Saygılarımla 23 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    CHP bu partiye yakışmıyor böyle şeyler Atatürkün partisini ne hale getirdiniz Bee 9 6 Yanıtla
  • ahmet demir:
    CHP YEDE AÇULMASIMLAZIMM 3 3 Yanıtla
  • Tevfik ELİTAŞ:
    Suç bulamayınca yeni suç üretimi 2 3 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Yav bunların adı cehape yani chp bunlar Atatürkle hiç Bir alakası Yok bunlar fitne huzursuzluk ortalığı karıştırma partisi normaldir yani alışmak lazım Allah fırsat vermesin inşallah ?? 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında ''terörizmin finansmanı'' suçundan yeni soruşturma - Son Dakika
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