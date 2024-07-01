Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesini karıştıran taciz olayının detaylarını paylaştı. Suriye uyruklu şahsın taciz ettiği kız çocuğunun kendi akrabası olduğunu ve şahsın güvenlik güçlerine teslim edilmesi akabinde derhal soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, kenti yangın yerine çeviren olaylarla ilgili olarak 67 şahsın da gözaltına alındığını duyurdu.

01.07.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akşam saatlerinde Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar şehri yangın yerine çevirdi. Sabaha kadar kalabalık gruplarca bir çok iş yeri ve araç yakılırken, çıkan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgilendirme geldi.

YERLİKAYA'DAN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sosyal medya platformu X'teki hesabından Kayseri'deki olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ve başlatılan soruşturma kapsamında 67 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, mide bulandıran olayla ilgili de bir detay paylaştı.

"KONUYLA İLGİLİ DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Suriyeli şahsın taciz ettiği kız çocuğunun kendi akrabası olduğunu belirten Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti; "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

"İNSANİ DEĞERLERİMİZE YAKIŞMAYAN BİR TAVIR SERGİLEDİLER"

Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır.

"YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri\'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

İçişleri Bakanı, Melikgazi, Kayseri, Suriye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu: CHP gelseydi mültecilerin tamamını ülkesine postalamıştı. 16 0 Yanıtla
    Zafer El: bir milletin geleceği ile çok kötü oynadın 2 0
  • Aziz Samsa: Ama sayın bakan kendi ülkemizde biz mülteci olduk böyle devam ederse kendi ülkemizde azınlık olduk çalışmak içinde bizim çalışma izni çıkarmamız gerekecek yakında 15 0 Yanıtla
  • Ahmet Bavli: Artık zararlarini bizim cebimizden karsilarsiniz. 12 0 Yanıtla
    Köylü Dayı: kesinlikle kepce saat ücretinide bize parçalanan arabanın masrafını bize Allah sabır versin Bizlere 2 0
  • Gültekin Konukcu: yine kılfı buldular 11 0 Yanıtla
  • Orhan Yüksel: Yabancı değil ki , Suriyeli din kardeşimiz :)) 7 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: İki üç gün sonra normal seviyormuş gibisinden haberler çıkarsa şaşırmam. 2 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: obbala hayret bi şey 0 4 Yanıtla
    tolga karabulut: BU ÜLKENİN SAHİBİ VATANDAŞTIR VATANDAŞ İSTEMİYOR KARDEŞİM COK İSTİYORSAN AL BESLE KENDI EVINDE İSTEMİYORUZ BUNLARI ! 14 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:30:23. #1.11#
SON DAKİKA: Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement