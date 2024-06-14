Yerlikaya\'nın hedefinde gündüz kuşağı programları var: O yayınlardan hoşlanmıyorum

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Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zaman da sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi.

YERLİKAYA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.

"BU YAYINLARDA ETİK DEĞERLERDEN SAPMALAR VAR"

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı; "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİ ADALET BAKANLIĞI'NIN İŞİ"

Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması.