Yerlikaya'nın hedefinde gündüz kuşağı programları var: O yayınlardan hoşlanmıyorum - Son Dakika
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Yerlikaya'nın hedefinde gündüz kuşağı programları var: O yayınlardan hoşlanmıyorum

Yerlikaya\'nın hedefinde gündüz kuşağı programları var: O yayınlardan hoşlanmıyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayet, aldatma, şiddet ve dolandırıcılık gibi hassas konuların ele alındığı gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi" dedi.

14.06.2024 08:54
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Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zaman da sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi.

YERLİKAYA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.

"BU YAYINLARDA ETİK DEĞERLERDEN SAPMALAR VAR"

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı; "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİ ADALET BAKANLIĞI'NIN İŞİ"

Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması.

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerlikaya'nın hedefinde gündüz kuşağı programları var: O yayınlardan hoşlanmıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Alper Eren: Bu programlarda ki ahlaksızlıklarin ortaya dökülmesi hakkaten çok rahatsız edici, bu televizyonları her yaştan insan izliyor ve etkisinde kalıyor. Sayın bakan bana göre haklı. 87 2 Yanıtla
    Aslan Kral: Safi şov. Sayın bakan gereğini yapsın o zaman. İcra makamının başındaki adam vatandaşa dert yanıyor. Ayıptır ya. 5 1
  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Tinder uygulamasını kapatın. Toplum yapımızı mahvetti. Kadın, erkek tinder üzerinden ilk buluşmada birlikte oluyor. Sabah programlarına gelene kadar. 46 6 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Allah’a kurban sen bitanesin bakanım 46 1 Yanıtla
  • Şükrü null: Allah razı olsun. nihayet ahlâkî vicdani insani değerlerin alaşağı olduğu bu programlardan rahatsız olan sesler duyuldu.hepsi kontrolden çıktı. reyting uğruna, para kazanmak uğruna toplumun ahlaki insanî değerleri perişan edildi,rezillikler kaniksanacak hale getirildi. 36 1 Yanıtla
  • Aa: yayinlar kişilerin hoşuna göre olmaz.Kanuna gore yasaya göre olur 27 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok haklı bakan iyi düsünmüssünüz bakanım rezillik bin para 24 1 Yanıtla
  • Mustafa hasanoğlu: Kusura bakmasın sn bakan . Yıllardır çözülemeyen vakalar çözüldü Müge anlı sayesinde .Bunu tiyatro yapan sabah programlarına söylesin bence 8 17 Yanıtla
    Şükrü null: yazıp tekrar tekrar sildigim canlı yayında midemin kaldiramadigi şeyleri ister istemez çocuklar, gençler de izliyor. götürdüğü değerler çok çok çok fazla. bakan ayrıca tüm gündüz kuşağı programlarını söylüyor. 3 0
  • Mecit Yıldız: aynen reyting uğruna tam bir rezillik kaldırılmalı 19 0 Yanıtla
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