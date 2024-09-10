Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı - Son Dakika
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Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürecinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Jandarma arama çalışmaları sırasında Narin'e ait olduğunu düşündükleri yeşil bir tülbent buldu. Anne o tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söylerken jandarma bunun üzerine soluğu Narin'in gittiği Kuran kursunun hocasının yanında aldı. Aynı tülbenti gösteren ekipler, hocanın "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" yanıtı sonrası anneyi 'şüpheliler' listesinin başlarına dahil etti.

10.09.2024 11:07  Güncelleme: 11:38
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra köyüne 2 km uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Aralarında anne, baba ve ağabeyin de bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltındaki sorgu süreçleri devam ederken tutuklu bulunan amca da dikkat çeken ifadeler kullanmayı sürdürüyor.

CENAZEYE KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Gözaltındaki anne ve babanın Narin'in cenaze törenine katılma taleplerinin reddedilmesi ve bakanların mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri cinayetin içinde aile üyelerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlanırken annenin neden gözaltına alındığı sorusu da uzun zamandır gündemdeydi.

JANDARMA YEŞİL BİR TÜLBENT BULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; jandarma, Narin'e ait olduğunu düşündüğü yeşil bir tülbent bulurken, anne ise o tülbentin kızına ait olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine Narin'in gittiği Kuran kursu hocasına aynı tülbenti gösteren ekipler, hocanın "Kaybolduğu gün Narin kullanmıştı" yanıtı sonrası anneyi 'şüpheliler' listesinin başlarına dahil etti.

Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ayşe: Nasıl bilmezsin ya kızının olup olmadıgını kokusundan bile anlarsın alıp eline koklasaydın 203 4 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Bu işin içinden anne ve amca cikacak 186 5 Yanıtla
  • Engin Arslan: zaten muhtar (amca) ile annenin ilişkisi var deniliyor mevzuda ordan patlıyor 79 3 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: bunu mınık yavruya yapanlar aynısı kendılerın basına gelır ınsallah 65 0 Yanıtla
  • Kadir Ari: Jandarma cok sey bulduda işlerini yapmalarına mani olunuyor. 42 4 Yanıtla
  • Serkan Genç: anne amca ve bağımlı olan oğlan çıkacak bence 24 3 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: Onca taşı çocuğun üstüne yığıdı yavrumun ayağı orada kopmuştur cesetine bile saygı göstermediler ama neden Narin kızımızı öldürdüler!. 17 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı - Son Dakika
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