Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede - Son Dakika
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Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede

Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede

Ekonomi verilerine ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi" ifadelerini kullandı.

12.07.2024 11:41
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son döneme ilişkin rakamları paylaşarak Türkiye için cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığını aktardı.

İşte Şimşek'in açıklamasında yer alan ifadeler;

"İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüyor ve rezerv birikimi hızlanıyor. Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla 2022 yılı Haziran ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor. Yılın ilk beş ayında portföy girişi 19,1 milyar dolara ulaştı.

Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123'e yükseldi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ AÇIĞA ULAŞACAĞIZ"

Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz."

Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE TARİHİ ZİRVE

Öte yandan; Bakan Şimşek dün yaptığı bir açıklamada Merkez Bankası rezervlerindeki artışa da dikkat çekti. Rezervlerin güçlenmeye, rezerv yeterliliğinin iyileşmeye devam ettiğine işaret eden Şimşek, "Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • serkan Eriser: benim cebimdeki açık kapanacağı yere dahada açılıyor acaba ben başka bir ülkede mi yaşıyorum 22 1 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Reis bu işi çözecek az kaldı… 4 8 Yanıtla
  • onur pari: Hıhı evet tabisi canım. 9 0 Yanıtla
  • Çengelköylü: AMBARDA BEKLETİLEN TAHILIN KİMSEYE YARARI OLMAZ DURA DURA KÜFLENECEK BİRİKEN TAHILI DAĞITKİ HAYAT YEŞERSİN ÖLME EŞEĞİM ÖLME YAZ GELECE SANA TAZE YONCA YEDİRECEĞİM SÖZÜ MİSALİ İNSANLAR AÇ YATIP AÇ KALKIYOR 5 1 Yanıtla
  • Nok Ta: Vergilerle cezalarla zamalarla maf ettiniz vatandaşı. Daha cari açık kapanmadı mı? Sonumuz hiç iyi değil. 4 1 Yanıtla
  • Murat Sert: Devlette olursa halkına verir.Önce devletimiz var olsun.Halkina verecegi gunlerde gelir sabir biraz. 1 1 Yanıtla

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