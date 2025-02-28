Yılmaz Tunç'tan Öcalan'ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar - Son Dakika
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Yılmaz Tunç'tan Öcalan'ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

28.02.2025 19:54  Güncelleme: 20:15
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"SİLAH BIRAKILMASI TÜM GRUPLARI İÇERİYOR"

Kritik mesajlar veren Tunç, "Burada Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında gerçekleştirmiş olduğu konuşma sonrasında yeni bir çalışma başladı. Tabii üç kez İmralı'ya gittiler, DEM heyeti ve görüşmeler sağladılar" dedi.

"Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem Kürtçe olarak paylaştılar ve açıklamayı gördük" diyen Tunç, "Bu açıklamanın terör örgütü elebaşı tarafından kurucusu olduğu, terör örgütüne hitaben olduğu belli. Buradaki muhatap tamamen terör örgütü, silah bırakılması, tüm grupların silah bırakmasını içeriyor. Ve PKK'nın kendisini fesh etmesine yönelik terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir talebi, bir çağrısı" ifadelerini kullandı.

"DEVLET GEREĞİNİ YAPAR"

Tabii bu çağrının nasıl karşılık bulacağı, muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek bir husus. Burada terörsüz bir Türkiye diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk devleti şiddeti kabul etmez ve gereğini yapar. Bunu başından beri bunu söylüyoruz. Terörü kabul etmez demokratik bir devlet. Talepler şiddet yoluyla istenmez demokratik bir devlet. Düşünce ve ifade özgürlüğü şiddeti içermez.

"AYRIMCILIĞI ORTADAN KALDIRDIK"

"Ayrımcılığı ortadan kaldırdık, özellikle ülkemizin hiçbir vilayetini ayrım yapmadan sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerle donattık" diyen Tunç, " Hakkari'de üniversite yaptık, Sinop'ta yaptık, Yüksekova'ya da havalimanı yaptık Çaycuma'ya da havalimanı yaptık. Oralara yatırım götürürken terör örgütünün o şantiyeleri nasıl bastığını, orada gönderdiğimiz öğretmenlerimizi, şehit ettiğini doktorları üzülerek hep yaşadık. Bu acıları birlikte yaşadık, tabii demokratikleşme anlamında da özellikle temel hak ve özgürlüklerin alabildiğine genişlemesi ve özellikle eleştiri konusu yapılan hususları da birer birer ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Adalet Bakanı yeni sürece ilişkin ise herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirterek; "Şehit ailelerimizi incitecek, onları üzecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaz. Burada muhatap, terör örgütü elebaşının muhatabı devlet değildir, terör örgütüdür. Bu çağrı devlete yapılmış bir çağrı değildir. Örgüte yapılmış bir çağrıdır. Örgüt, lider olarak kabul ettiği terör örgütü ele başına sözüne gider, silah bırakırsa zaten kendini fesh etmiş olur.

Aksi takdirde yine bu ülkenin terörle mücadelesi kararlılıkla devam eder. Zaten bu noktada büyük bir başarı sağlandı. Tabii özellikle bunun karşılığında ne verildi, bu açıklamayı neden yaptılar şeklinde bir takım tereddütler, yorumlar yapılıyor. Burada herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz. Bunun karşılığında devlet şunu yapacaktır şeklindeki bir yorum doğru olmaz" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEYE HARCAYACAĞIMIZ KAYNAĞI MİLLETİMİZE AKTARMIŞ OLURUZ"

Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "Hukuk Devleti'nde böyle gizli pazarlıklar olmaz. Her şey şeffaf bir şekilde. Bir suç işlenmesi durumunda yargısı vardır. İlgili kurumları vardır. Terörle mücadele eden güvenlik güçleri vardır. Dolayısıyla buradaki hedefimiz, 40 yıldan bu yana bu ülkeyi sıkıntıya sokan, en çok da Güneydoğu'daki insanlarımızı, Kürt kökenli vatandaşlarımızı rahatsız eden ve binlerce insanımızın hayatına mal olan askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin ve bu kadar büyük kayıplara neden olan bir terör örgütünün sonlandırılması ülkemiz için Türkiye vücuduna başlarken terörsüz bir Türkiye'ye adım atmak ülkemiz için çok büyük fayda sağlayacak ki çevremizdeki gelişmeler, güneyimizde bir terör devletinin kurulmamasına yönelik yaptığımız mücadeleler ortada. Dolayısıyla enerjimizi teröre değil, enerjimizi milletin refahına harcamış oluruz. Oraya harcanacak trilyonlarca kaynağı milletimizin cebine, milletimizin refahına akıtmış oluruz."

Yılmaz Tunç\'tan Öcalan\'ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar

Abdullah Öcalan, Yılmaz Tunç, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz Tunç'tan Öcalan'ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ömer duman:
    direkt gereğini yapsaydınız!!!! 29 4 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Sadece boş konuşup duruyorsunuz 28 4 Yanıtla
  • 205622:
    gereğini yaptı zaten kimlerrrr kimlerle manda yoğurdu Medine hurması yiyor 25 5 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    erkek ya 17 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Teslim olmak yerine yapsaydiniz ? 15 3 Yanıtla
  • k K:
    Ya siz Zaten örgütle anlaşmışsınız1dır büyük ihtimalle silah bırakacak zaten. Yani bir de tehdit ediyorsunuz ya bırakın Şimdi bu masalları ya patron. 11 2 Yanıtla
  • k K:
    Amerika zaten PKK ile anlaşmıştır. Size de bunu yaptırmıştır. Tabii ki silah bırakacak teröristleri. 10 2 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    boş laf 6 1 Yanıtla
  • 145357:
    CHP'liler cokmu acı lan tenekeler 0 1 Yanıtla
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