YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

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8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyon 36 bin 945 aday başvurmuştu. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınavın ardından tercihler yapıldı ve gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Heyecanlı bekleyiş artık sona erdi, öğrencilerin kazandığı üniversiteler belli oldu

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

"TEK BİR BOŞ KONTENJAN BİLE KALMADI"

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı. Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.