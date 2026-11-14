YÖK, açıklamasında Sivas'taki yılan robot projesine yer verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin afetlerde kullanılabilecek robotik sistemler, parçacık fiziği, tarım, sağlık teknolojileri, temiz enerji ve spor alanlarındaki çalışmalarını paylaştı.

YÖK'ün açıklamasına göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde, deprem gibi afetlerde göçük altındaki kişilere ulaşmak ve insanların giremediği dar alanlarda inceleme yapmak amacıyla kullanılabilecek yılan robotlara yönelik proje yürütülüyor.

Doğadaki yılanların hareket yeteneğinden esinlenen robotun, farklı zemin koşullarını algılayarak hareket biçimini otonom olarak belirlemesi ve engelleri aşabilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek hareket kontrolüyle gereksiz enerji tüketiminin azaltılması ve görev süresinin uzatılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında iki üniversite öğrencisine 12 ay boyunca burs desteği sağlanması da planlanıyor.

CERN'deki CMS deneyine katılan Türk üniversitesi sayısı 9'a yükseldi

İstanbul Nişantaşı Üniversitesinin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) yürütülen CMS deneyine tam üye olarak kabul edilmesiyle işbirliğinde yer alan Türk üniversitesi sayısı 8'den 9'a yükseldi.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı üzerinde yürütülen deneyde, 60'tan fazla ülkeden binlerce bilim insanı, maddenin temel yapısı ve evrenin işleyişine yönelik araştırmalar gerçekleştiriyor.

Yeni üyeliğin, Türk akademisyenlere ve genç araştırmacılara parçacık fiziği, yüksek performanslı hesaplama, büyük veri analizi ve dedektör teknolojileri gibi alanlarda uluslararası bilimsel ekiplerle ortak çalışma imkanı sunması bekleniyor.

Hayvancılıkta alternatif yem için fil otu araştırılıyor

Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Organik Tarım Araştırma Merkezi, hayvancılıkta kaba yem ihtiyacına alternatif olabilecek fil otunun bölgenin iklim koşullarına uyumunu araştırıyor.

Afrika kökenli ve yüksek biyokütle üretim potansiyeline sahip bitkinin Kelkit'teki yetiştiricilik özellikleri incelenirken özellikle sert kış şartlarına dayanıklılığı takip ediliyor.

Uygun koşullarda 10-20 yıl boyunca üretim sağlayabilen fil otunun bölgedeki verim ve uyumunun belirlenmesi hedefleniyor. Elde edilecek verilerin, alternatif yem kaynaklarının değerlendirilmesine ve bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Huzursuz bacak sendromuna yönelik akıllı çorap sistemi tescillendi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde huzursuz bacak sendromuna yönelik geliştirilen çorap sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumunca faydalı model olarak tescillendi.

BARÜ'den Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Aktan ile Prof. Dr. Gülçin Benbir Şenel, Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Prof. Dr. Derya Karadeniz ve Merve Aktan Süzgün tarafından geliştirilen sistem, basınç, titreşim ve deri üzerinden elektriksel uyarım yöntemlerini bir araya getiriyor.

Çorapta bulunan sensörler, bacak hareketlerini algılayarak elde edilen verileri kontrol sistemine iletiyor. Hareketlerin sıklığını ve düzenini analiz eden sistem, farklı uyarım yöntemlerinin kontrollü biçimde uygulanmasına ve bacak hareketlerindeki değişimlerin takip edilmesine olanak sağlıyor.

Giyilebilir teknoloji alanındaki buluşun, huzursuz bacaklar sendromuna yönelik yeni uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Hidrojen üretimine yönelik hibrit yapı patent aldı

Bartın Üniversitesi akademisyenlerinin de yer aldığı ekip tarafından hidrojen üretiminde kullanılabilecek hibrit yapı geliştirildi.

Rutenyum nanoparçacıkları ve amin fonksiyonlu polimer destek malzemesinden oluşan buluş, Türk Patent ve Marka Kurumunca patentle tescillendi.

BARÜ'den Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Aksoy, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ve Doç. Dr. Ahmet Bulut ile Pamukkale Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Latif Elçi'nin geliştirdiği yapının, çeşitli işlemlerle katalizör haline getirilmesi öngörülüyor.

Patentli buluşun, hidrojen enerjisi üretimindeki uygulamalara ve temiz enerji teknolojilerine yönelik araştırmalara katkı sağlaması hedefleniyor.

2029 Avrupa Üniversiteler Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), 2029 Avrupa Üniversiteler Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği Yürütme Kurulu, organizasyonun MAKÜ'ye verilmesini kararlaştırdı.

2025'te Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası'nı da düzenleyen üniversite, organizasyondaki başarısıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca ödüllendirildi.

14 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumu ve spor altyapısıyla Avrupa'dan üniversite takımlarını ağırlayacak MAKÜ'nün, şampiyonayla öğrencilerin uluslararası deneyimlerine ve Burdur'un spor turizmine katkı sağlaması bekleniyor.