YÖK ile Gürcistan arasında ortak diploma ve araştırma fonu mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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YÖK ile Gürcistan arasında ortak diploma ve araştırma fonu mutabakatı imzalandı

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YÖK Başkanı Özvar, Gürcistan'da yükseköğretim işbirliği mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma ortak diploma programları, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği ile ortak araştırma fonunu kapsıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze, Gürcistan Parlamentosu Eğitim Komisyonu Başkanı Mariam Lashkhi, Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Giorgi Tchkonia ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ile bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Gürcistan ziyareti kapsamında Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakat zaptı kapsamında lisans ve lisansüstü düzeylerde ortak diploma programlarının geliştirilmesi, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artırılması, ortak araştırmalar yürütülmesi, bilimsel toplantılar düzenlenmesi, burs imkanlarının geliştirilmesi ve yükseköğretim alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi öngörülüyor.

Gürcistan Parlamentosunda görüşme

Özvar, Gürcistan Parlamentosu Eğitim Komisyonu Başkanı Mariam Lashkhi ve Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Giorgi Tchkonia ile de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yükseköğretim ilişkilerinin geliştirilmesi, üniversiteler arasında ortak projeler yürütülmesi ve işbirliğinin daha sistematik yapıya kavuşturulması konuları ele alındı.

Özvar, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu zemine sahip olduğunu ancak henüz arzu edilen düzeyde bulunmadığını, işbirliğinin daha sistematik ve sonuç odaklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini Gürcistan ile paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Özvar, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Mutabakat zaptı çerçevesinde ortak çalışma mekanizması kurulmasının planlandığını belirten Özvar, bu mekanizmanın işbirliği alanlarının belirlenmesi, ortak projelerin değerlendirilmesi ve çalışmaların yol haritasının oluşturulmasında rol üstleneceğini ifade etti.

Ortak araştırma fonu ve üniversiteler forumu

Görüşmede ayrıca ortak çalışma grubu kurulması, üniversitelerin yürüteceği araştırmaları desteklemek amacıyla ortak araştırma fonu oluşturulması ve Üniversiteler Forumu düzenlenmesi konularında mutabakata varıldı.

İki ülkenin üniversitelerini bir araya getirecek Türkiye-Gürcistan Üniversiteler Forumu'nun gelecek yıl düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Ortak projelerin iki tarafın katkılarıyla desteklenmesi ve yükseköğretim alanındaki tecrübe paylaşımının artırılması da görüşüldü.

Lashkhi, yükseköğretim alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin ortak projeler ve somut işbirliği mekanizmalarıyla daha ileri seviyeye taşınabileceğini belirten Lashkhi, belirli alanlarda ortak çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.

Gürcistan temasları kapsamında Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini de ziyaret eden Özvar, Büyükelçi Mustafa Türker Arı ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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