YÖK'ün Dijital Üniversite Platformu'nda 16 ders modülü var, başvurular yarın bitiyor - Son Dakika
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YÖK'ün Dijital Üniversite Platformu'nda 16 ders modülü var, başvurular yarın bitiyor

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YÖK himayesindeki Dijital Üniversite Platformu'na başvurular yarın saat 23.59'da sona eriyor. Yapay zeka, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarındaki 16 ders modülüne ücretsiz katılım sağlanacak; sonuçlar 30 Ekim'de açıklanacak ve dersler 3 Kasım'da başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu için başvurular yarın sona erecek.

YÖK'ten yapılan duyuruya göre, Dijital Üniversite Platformu ile alanında uzman akademisyenlerce verilen uygulamalı eğitimlerle, ülkenin dijital dönüşümünü yürütecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek hedefleniyor.

"Yapay Zeka", "Veri Analizi", "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere üç okuldan oluşan platformda 16 ders modülü yer alıyor.

Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin koordinasyonunda, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen platforma başvuru ve katılım ücretsiz sağlanıyor.

Başvurular "www.dijitaluniversiteplatformu.org" adresinden yarın saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak ve adaylara e-posta yoluyla bildirilecek. Dersler ise 3 Kasım'da başlayacak.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiEğitimGüncelSon Dakika

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