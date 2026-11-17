Yozgat Çayıralan'da polis, ticari sürücülere kış lastiği kullanımını anlattı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çayıralan Kaymakamlığına göre İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ticari taksi ve minibüs sürücülerine kış lastiği ve güvenli sürüş bilgilendirmesi yaptı. Sürücülere buzlanma ve dona karşı hız azaltımı, takip mesafesinin korunması, lastik durumu ve hava basıncı kontrolü anlatıldı.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde polis ekiplerince ticari araç sürücülerine kış lastiği kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Çayıralan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ticari taksi ve yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmada sürücülere, kış koşullarına uygun lastik kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması, yola çıkmadan önce lastiklerin durumu ve hava basıncının kontrol edilmesi konularında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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