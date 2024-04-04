YSK, Beykoz Belediyesi seçim sonuçlarıyla ilgili tekrar sayım kararını geri çekti. Bu karara göre seçimde yüzde 45,87 oy oranına ulaşan CHP'li Alaattin Köseler'e mazbata verilecek.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurarak Beykoz'la ilgili "Yeniden hoşgeldin" ifadesini kullandı. Çelik'in paylaşımı şöyle:
"YSK'ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz'da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.
Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld
Gaziosmanpaşa'da sayım devam ediyor. Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler'de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Beykoz'da CHP adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 oy oranına ulaşırken mevcut başkan ve AK Parti adayı Murat Aydın yüzde 44,91 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı. Bin 433 oy farkı sonrasında AK Parti'den sonuçlara itiraz yapılmış, İl Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması yönünde karar almıştı.
Son Dakika › Güncel › YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek - Son Dakika
Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sağlık alanında bilgi paylaşımı amacıyla 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile kurumlar arası eğitimin kalitesinin arttırılması ve daha fazla kitleye ulaşılması hedefleniyor.
Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi yakınlarında, S.M. idaresindeki 02 FR 474 plakalı otomobil ile H.A.B. idaresindeki 02 HL 888 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler, dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleriyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvuran 23 öğrenciden 21'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2'sinin tedavisi ise devam ediyor.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.
Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan'da beslenme sağlığını desteklemek amacıyla ramazanda 1000'den fazla ihtiyaç sahibine kumanya dağıttı. Dernek, Afganistan'da 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle hizmet veriyor. Ayrıca, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Pakistan, Kamboçya, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Türkiye, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'daki kumanya dağıtımlarıyla da yardıma muhtaç kişilerin iftar sofralarına ortak oldu.
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