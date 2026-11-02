YTB'den Alemdar, Almanya'da 3,5 milyon Türk'ün kalıcı yer edindiğini söyledi - Son Dakika
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YTB'den Alemdar, Almanya'da 3,5 milyon Türk'ün kalıcı yer edindiğini söyledi

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YTB\'den Alemdar, Almanya\'da 3,5 milyon Türk\'ün kalıcı yer edindiğini söyledi
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YTB Başkan Yardımcısı Alemdar, İstanbul'da düzenlenen 65. Yılında Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması Sempozyumu'nda konuştu. Alemdar, Almanya'da yaklaşık 3,5 milyon Türk'ün yaşadığını, YTB'nin yurt dışındaki yaklaşık 7 milyon vatandaşla bağları güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Ahmet Alemdar, Türk toplumunun Almanya'daki sosyal, siyasi ve kültürel hayatta da kalıcı yer edindiğine dikkati çekerek, "Ülkemizin diaspora vizyonunu kurgularken programlarımızı tek tip bir yaklaşımla yürütmek yerine, yurt dışında meskun insanlarımızın güncel ihtiyaçları, yeni bildirimleri doğrultusunda yapılandırmaya özen gösteriyor, yerel kuruluşlarla istişare ediyor ve farklı kuşakların ihtiyaçlarına karşılık verecek çözümler geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

YTB Başkan Yardımcısı Alemdar, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi ve YTB işbirliğinde düzenlenen "65. Yılında Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Alemdar, düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarını sunarak böyle bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İki ülke arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan anlaşmanın savaş sonrasında hızla sanayileşen Almanya'nın iş gücü ihtiyacıyla Türkiye'nin istihdam ve kalkınma hedeflerinin kesiştiği dönemde hayata geçtiğine dikkati çeken Alemdar, anlaşmanın başlangıçta geçici iş gücü hareketi olarak tasarlandığını anlattı.

Alemdar, 1973'teki petrol krizinin ardından işçi alımlarının durdurulması ve ardından gelişen aile birleşimlerinin bu süreci kalıcı yerleşime dönüştürdüğünü söyledi.

Bugün Almanya'da yaklaşık 3,5 milyon Türk'ün yaşadığına işaret eden Alemdar, "YTB olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklarımız ve Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerle uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız, farklı coğrafyalardaki ihtiyaçları yakından takip etmek, Türkiye ile bağları güçlendirmek ve insanlarımızın yaşadıkları toplumlarda daha etkin roller üstlenmelerine katkı sağlamak." diye konuştu.

Alemdar, YTB'nin çalışmalarının temelini yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon Türk vatandaşının kimlik bilincini canlı tutmanın, ana dilleriyle bağlarını güçlendirmenin ve yaşadıkları ülkelerde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayata katılımlarını desteklemenin oluşturduğunu belirtti.

"Türkçe, güçlü bir bağ"

Her ülkenin hukuki düzeni, toplumsal şartları ve deneyimlerinin farklı olduğuna dikkati çeken Alemdar, "Bu yüzden ülkemizin diaspora vizyonunu kurgularken programlarımızı tek tip bir yaklaşımla yürütmek yerine, yurt dışında meskun insanlarımızın güncel ihtiyaçları, yeni bildirimleri doğrultusunda yapılandırmaya özen gösteriyor, yerel kuruluşlarla istişare ediyor ve farklı kuşakların ihtiyaçlarına karşılık verecek çözümler geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alemdar, çocuk ve gençlerin ana dilleriyle kurduğu bağın, YTB'nin yürüttüğü çalışmaların en hassas başlıklarından biri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkçe, aile büyükleriyle iletişim kurmalarını, kendi hikayelerini anlamalarını ve duygularını ifade etmelerini sağlayan güçlü bir bağ. Dilin kuşaklar arasında aktarılmasına yönelik çalışmaları, bu açıdan gerek kültürel zenginliklerin ve toplumsal çeşitliliğin korunması, gerekse kültürün, millet anlatısının ve aidiyet bağlarının taşınması bakımından diaspora faaliyetleri arasında en önemli alan olarak görüyoruz."

Yurt dışındaki Türk toplumunun ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim, sosyal hizmet, kültür, insan hakları ve aktif yurttaşlık alanlarındaki faaliyetlerini desteklediklerini vurgulayan Alemdar, aynı zamanda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadele çalışmaları da yürüttüklerini ifade etti.

Alemdar, 1961 yılındaki anlaşmanın temelinin Alman sanayisine emek sağlamak olduğunu belirterek, bugün bu tablonun başlangıçtaki denklemin ötesine geçtiğinin, Türk toplumunun Almanya'daki sosyal, siyasi ve kültürel hayatta da kalıcı yer edindiğinin altını çizdi.

İlerleyen yıllarda genç kuşakların Alman siyasetinde, bürokrasisinde, bilim ve iş dünyasında daha gönüllü sorumluluklar üstlenmelerinin Türkiye-Almanya ilişkilerine de yeni imkanlar kazandıracağını dile getiren Alemdar, "Bu potansiyelin gelişmesi için eğitim, temsil, sivil katılım ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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