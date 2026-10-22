Yüksek Düzeyli Grup Helsinki'de nükleer yeteneklerin modernizasyonunu görüştü - Son Dakika
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Yüksek Düzeyli Grup Helsinki'de nükleer yeteneklerin modernizasyonunu görüştü

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NATO Nükleer Planlama Grubu'na üst düzey danışmanlık yapan Yüksek Düzeyli Grup dün Helsinki'de bir araya geldi. Toplantıda İttifak'ın nükleer yeteneklerinin modernize edilmesi ve nükleer planlama kapasitesinin güçlendirilmesi istişare edildi.

NATO Nükleer Planlama Grubu'na (NPG) üst düzey danışmanlık yapan Yüksek Düzeyli Grup, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Yüksek Düzeyli Grubun dün Helsinki'de toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda İttifak'ın nükleer yeteneklerini modernize etme ve nükleer planlama kapasitesini güçlendirme konusunda istişarelerde bulunulduğu aktarıldı.

Nükleer gücün, müttefiklerin güvenliğinin "en büyük garantisi" olduğu belirtilen açıklamada, müttefiklerin, NATO'nun nükleer caydırıcılığının ortak sorumluluk olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, "NATO, barışı korumak, zorlamayı önlemek ve saldırganlığı caydırmak amacıyla nükleer duruşunu sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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