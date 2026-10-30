Yunanistan'ın ikinci Belharra fırkateyni Lorient'te düzenlenen törenle teslim edildi

Yunanistan'ın ikinci Belharra fırkateyni Lorient'te düzenlenen törenle teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'ın Fransız Naval Grubundan sipariş ettiği Belharra sınıfı ikinci fırkateyn, Fransa'nın Lorient kentinde düzenlenen törenle teslim edildi. Fırkateynin aralık ayında Yunanistan'a ulaşması planlanıyor; Yunanistan ilk fırkateyni ocak ayında teslim almıştı.
Fransa'nın Lorient kentinde, Yunanistan'ın Fransız Naval Grubundan sipariş ettiği Belharra sınıfı ikinci fırkateynin teslim töreni yapıldı.
Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Lorient kentinde Fransız Naval Grubunun tesisinde bir araya geldi.
Yunanistan'ın Fransız Naval Grubundan sipariş ettiği Belharra sınıfı ikinci fırkateyn için düzenlenen teslim töreninde, fırkateynde Yunanistan bayrağı göndere çekildi.
Fransa Savunma Bakanı Vautrin basına yaptığı açıklamada, mevkidaşı Dendias'ın fırkateynin teslimatı için burada olduğunu söyledi.
Vautrin, fırkateynin birkaç saat içinde denize indirileceğini bildirdi.
Söz konusu fırkateynin aralık ayında Yunanistan'a ulaşması planlanıyor.
Fransa'dan toplamda 4 Belharra sınıfı fırkateyn siparişi veren Yunanistan, bunlardan ilkini ocak ayında teslim almıştı.
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