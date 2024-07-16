Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

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Muhalefet kanadını küplere bindiren görüntülerin devamı da var

Yurt dışı çıkış harcının yeni miktarı belli oldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olduğunu açıkladı.

BİN 500 TL OLACAĞI KONUŞULUYORDU

Yurt dışı çıkış harcının bin 500 TL ile 3 bin TL arasında olacağı iddia ediliyordu. Bu durum, sosyal medyada tartışmalara neden olmuş ve yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

YILLARA GÖRE ZAM TUTARLARI

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılı itibarıyla da 150 TL olarak uygulanan harç bedeli için güncel tutar artık 500 TL olarak belirlendi.

"HER YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANIYLA ARTIRILACAK"

Zam kararını duyuran Güler, yurt dışı çıkış harcının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını da ifade etti.

2023 YILINDA 1 MİLYAR 311 LİRA TAHSİLAT YAPILDI

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının 15 TL'lik bölümü TOKİ'ye aktarılıyor.