Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı - Son Dakika
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Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

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Kamuoyunda tartışmalara neden olan yurt dışı çıkış harcı ücreti belli oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Güler 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

16.07.2024 12:19
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Yurt dışı çıkış harcının yeni miktarı belli oldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 TL olduğunu açıkladı.

BİN 500 TL OLACAĞI KONUŞULUYORDU

Yurt dışı çıkış harcının bin 500 TL ile 3 bin TL arasında olacağı iddia ediliyordu. Bu durum, sosyal medyada tartışmalara neden olmuş ve yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

YILLARA GÖRE ZAM TUTARLARI

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılı itibarıyla da 150 TL olarak uygulanan harç bedeli için güncel tutar artık 500 TL olarak belirlendi.

"HER YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANIYLA ARTIRILACAK"

Zam kararını duyuran Güler, yurt dışı çıkış harcının her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını da ifade etti.

2023 YILINDA 1 MİLYAR 311 LİRA TAHSİLAT YAPILDI

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının 15 TL'lik bölümü TOKİ'ye aktarılıyor.

Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

AK Parti, Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Emin Erol: dünyada bu parayı alan tek ülke Türkiye başka hiç bir ülke almıyor 27 1 Yanıtla
  • Mustafa Yıldız: Normalde Alınması Doğru Değil,Rakam Makul.Ödeme Yaptığım Her Zaman Cami Çıkışında Sadaka Verdiğim Aklıma Geliyor-:) 24 3 Yanıtla
  • Nuri Varol: hergun herşeye yüzde 100 zam emekliye gelince para yok 24 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: türkiye yüzyıli resmen basladi 19 1 Yanıtla
  • Gakko 23: Ama sanki çok büyük bir rakam yurtdışına çıkan adam zaten 10 bin TL veriyor 20 veya 50.000 TL veriyor 500 TL da verirsin az bile arıyorlar ben olsam harcadığı kadar para isterim 1 19 Yanıtla
    Doğan Güneş Kılınç: ketçap, mayanozde ister misin? 1 0 Okay Örüm: kardeş alınacaksa ülkeye gelenden ayak bastı parası alırsın. Yurt dışına çıkıyorsun diye ver para ne demek ??? hangi ülkede var ? 0 0
  • Altay Ömer İnce: 3000 olacak diyenler nerede? 3 13 Yanıtla
  • Melek null: Banane abi isterse Bin tl olsun. 2 13 Yanıtla
    ŞAH MADE İN: Kıymanın kilosu 5000 peynirin kilosu 2000 olsun bana ne ne kadar düz mantıklı yorum yapmışsın yurtdışına çıkmayı dene bence neden çıkamıyorum diye kendine sor 1 0
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SON DAKİKA: Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı - Son Dakika
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