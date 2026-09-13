Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum

Hakkında yurt dışına kaçtığı iddiası ortaya atılan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi. Yarız, bir süredir şehir dışında dinlendiğini belirterek, çıkan haberler nedeniyle programını değiştirdiğini ve yarın sabah İstanbul’a döneceğini açıkladı.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hakkında çıkan “yurt dışına kaçtı” iddialarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Yarız, açıklamasında bir süredir Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçen hafta itibarıyla sonuçlandığını ve şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

“ŞEHİR DIŞINDA DİNLENİYORDUM”

Yarız, tamamlanan işlemin ardından mevcut yapı içerisindeki yöneticilik görevinin sona erdiğini ifade ederek, yoğun ve stresli geçen dönemin ardından kısa süreli dinlenmek amacıyla şehir dışında bulunduğunu açıkladı.

Yarız, hakkında çıkan haberler nedeniyle programını değiştirdiğini belirterek, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler ve devam eden süreçler nedeniyle programımı değiştirerek yarın sabah İstanbul’a dönme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

“SATIN ALMA VE DEVİR SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR”

Yarız açıklamasında, Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçtiğimiz hafta itibarıyla sonuçlandığını, ancak şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Açıklama, Yarız’ın yurt dışına kaçtığı yönündeki iddiaların ardından geldi. Yarız, söz konusu iddialara ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmazken, yarın sabah İstanbul’a döneceğini duyurdu.