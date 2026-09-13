Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hakkında ortaya atılan yurt dışına kaçtı iddiasının ardından açıklama yaptı. Bir süredir şehir dışında olduğunu belirten Yarız, tatil ve dinlenme amacıyla bulunduğu yerden yarın sabah İstanbul’a döneceğini duyurdu. Yarız, kamuoyuna yansıyan haberler nedeniyle dönüş programını öne çektiğini ifade etti.

Hakkında yurt dışına kaçtığı iddiası ortaya atılan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi. Yarız, bir süredir şehir dışında dinlendiğini belirterek, çıkan haberler nedeniyle programını değiştirdiğini ve yarın sabah İstanbul’a döneceğini açıkladı.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hakkında çıkan “yurt dışına kaçtı” iddialarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Yarız, açıklamasında bir süredir Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçen hafta itibarıyla sonuçlandığını ve şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum

“ŞEHİR DIŞINDA DİNLENİYORDUM”

Yarız, tamamlanan işlemin ardından mevcut yapı içerisindeki yöneticilik görevinin sona erdiğini ifade ederek, yoğun ve stresli geçen dönemin ardından kısa süreli dinlenmek amacıyla şehir dışında bulunduğunu açıkladı.

Yarız, hakkında çıkan haberler nedeniyle programını değiştirdiğini belirterek, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler ve devam eden süreçler nedeniyle programımı değiştirerek yarın sabah İstanbul’a dönme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

“SATIN ALMA VE DEVİR SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR”

Yarız açıklamasında, Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçtiğimiz hafta itibarıyla sonuçlandığını, ancak şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Açıklama, Yarız’ın yurt dışına kaçtığı yönündeki iddiaların ardından geldi. Yarız, söz konusu iddialara ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmazken, yarın sabah İstanbul’a döneceğini duyurdu.

İstanbul, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 00:58:02. #7.13#
SON DAKİKA: Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement