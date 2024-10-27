Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer ifadesi alınmak üzere evinden alınarak polis eşliğinde emniyete götürüldü. Tuncer ifadesinin ardından serbest bırakılırken "Çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım. Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikayetçi oldu. Bizi korkutamayacaksınız, susturamayacaksınız!" ifadelerini kullandı.

27.10.2024 08:56  Güncelleme: 09:10
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer dün sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinden alınarak ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Tuncer, ifadesinin ardından serbest bırakılırken partisinden de açıklama geldi.

"HUKUK İKTİDARLARIN FAHİŞESİ DEĞİLDİR"

Emniyete götürülen Tuncer, "Aralık 2023'te tüm belgeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım. Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikayetçi oldu. Bunların ortaya çıkarılmasında payı olabilir diye düşünerek ilgili il müdürlüklerindeki çalışanların görev yerlerini değiştirdi. Ve bugün evimden alınarak polis eşliğinde ifade vermeye götürüldüm. Aile Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK... Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz... Bizi korkutamayacaksınız! Susturamayacaksınız! Hukuk iktidarların fahişesi değildir!" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

"USULSÜZLÜKLERİ AÇIKLADIĞI İÇİN İFADEYE ÇAĞRILDI"

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı da konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Konya İl Müdürü ile ilgili usulsüzlüklerini kamuoyuna açıkladığı ve takipçisi olduğu için Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Sevdagül Tunçer polis tarafından evinden alınarakKağıthane Sadabat Polis Merkezine ifadeye çağrıldı. Zafer Partisi İstanbul İl Teşkilatı, İl Başkanı Sayın Hakan Akşit öncülüğünde Sadabad Polis Merkezi önünde Sevdagül Tunçer'e destek vermek için toplandı. Karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer\'e gözaltı şoku

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zafer Partisi, Güncel, Çocuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Adem Uçuk:
    Zafer partisi türkiye mossad masası dır. Gençler bunları milliyetçi sanıyor. 136 218 Yanıtla
    Ali Arslan:
    Geri kafalı,ülke elden gidiyor,tek savunan zafer partisi kaldı 9 1
  • mutlu kulçabay:
    Böyle insanları manipülasyon eden, kandıran, milliyetçiliği sadece suriyelileri gönderme zanneden ,gençlerin heyecanını kullanan tek parti zafer partisidir 126 113 Yanıtla
    AKN OGZ:
    Ne yapsınlar Akp ve mhp gibi öcalanı serbest bırakalım mecliste konuşsun deseydi hoşunuza gidermiydi gitmezdi hemen terörist derdiniz ama sizin gibilerin zihniyeti emperyalizmin uşaklığı Türk düşmanlığı yapanlara yamanmak tüh size 6 0
    Zafer Bekler:
    Yetmezmi ylkenın a s ler yabancı dolu 10 mılyonlarca senı rahatsız etmıyomu bu bır istıla degılmı 5 0
  • Muharrem Ayten:
    İlk seçimde oyum Zafer Partisine 134 99 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    konuşursan adaleti ararsan doğruyu söylersen zınk polis kapında türkiye türkiye olalı böyle zulüm görmemiştir 148 62 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ILK SEÇİMDE OYUM.ZAFER PARTİSİNE 117 62 Yanıtla
    Selami Karagülle:
    BİR İTRAİL UŞAĞ OYUNU ÖZDAĞA VERİYORSA BU ADAM KESSİNLİKLE MSAD AJANIDIR 2 8
    Atilla rafet:
    Selami siz öcalan ile takılın boş ver bunlar size fazla milliyetçi gelir. 0 0
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