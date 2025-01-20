Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

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Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

20.01.2025 10:05
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında 19/01/2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf ettiği sözlerden dolayı cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ\'a soruşturma

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Onur Dekak:
    dikta yönetimine başladılar milleti susturmaya calişiyorlar eleştirmek ne zaman suc oldu ALLAH sonumuzu iyi etsin bu akp 35 32 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    iyi olmuş langır lungur konuşup duruyordu 30 28 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    gereken oldu 25 25 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    işte bunu yapmayın!!! 18 21 Yanıtla
  • Behzat:
    içeri atın gereksizi. 16 18 Yanıtla
  • Mehmet Seçer:
    cumhurbaşkanını eleştirirsin hakaret edemezsin haddini biliceksin bak diğer ülkelere kaşınanı kaşırlar 18 14 Yanıtla
  • Zekai Karaca:
    bütün muhalefeti içeri atın kurtulun 18 10 Yanıtla
  • Murat KANDAZ:
    devletin başına kimse hakaret edemez 13 12 Yanıtla
  • Adem Çetin:
    millete gözdağı vermeye çalışıyorlar15 temmuzu hatırlayalım 6 2 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Dubai Çikolatası Yok Mu? 0 1 Yanıtla
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