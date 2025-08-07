Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin\'e görüşme çağrısında bulundu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 3 yıldır devam eden savaşın sona ermesi için diplomatik bir adım attı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan çağrıda bulunarak, barış görüşmelerine açık olduğunu ifade etti. Zelenski, yaptığı açıklamada, savaşın yol açtığı yıkımın daha fazla büyümemesi adına liderler düzeyinde bir diyaloğun kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

"HER FIRSATI DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIM"

"Barış için her fırsatı değerlendirmeye hazırım. Sayın Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım" ifadelerini kullanan Zelenski, uluslararası kamuoyuna da çatışmaların durdurulması için destek çağrısında bulundu.

GÖZLER MOSKOVA CEPHESİNDE

Ukrayna liderinin bu çıkışı, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Rusya ile doğrudan müzakere taleplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak Moskova cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Zelenski'nin çağrısı, hem bölgede barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı hem de diplomatik çözüm yollarının halen masada olduğunu gösterdi.

3'LÜ GÖRÜŞME OLABİLİR

Beyaz Sözcüsü Karoline Leavitt ise Rusların Trump'la görüşmek istediğini, Trump'ın da hem Putin'le hem de Zelenski'yle görüşmeye açık olduğunu aktardı. Leavitt, Trump-Putin görüşmesinin hayli mümkün olduğunu söyledi. Sözcü konuyla ilgili şöyle konuştu: "Başkan Trump'ın bugün Truth Social'da da paylaştığı gibi Özel Temsilci Witkoff'un Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede büyük ilerleme kaydedildi. Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelenski'yle görüşmeye açık olduğunu belirtti."