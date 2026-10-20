Zelenskiy ABD\'yle güvenlik garantilerini konuştu, Witkoff belgeyi Rusya\'ya iletecek

(OSLO) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, güvenlik garantileri konusunda ABD tarafıyla görüşmeler yaptıklarını ve Washington'ın bu garantilerin güçlü olması gerektiğini bir kez daha vurguladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik müzakereler çerçevesinde, Norveç'in başkenti Oslo'ya geldi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner ile görüşen Zelenskiy, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, "Bugün güvenlik garantilerini görüştük ve Amerikan tarafının bunların güçlü olması gerektiğini bir kez daha vurgulamasına minnettarım" dedi. Volodimir Zelenskiy, güvenlik garantileri konusunda farklı seçeneklerin bir belge üzerinde yer aldığını ve bu belgenin Steve Witkoff tarafından Rus tarafıyla paylaşılacağını belirterek, Rusya'dan gelecek geri bildirimin daha sonra değerlendirileceğini söyledi.

RUBIO İLE STARLINK VE BALİSTİK FÜZE ÖNLEYİCİLERİ GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, gün içinde tren yolculuğu sırasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Starlink, balistik füze önleyicileri ve istihbarat gibi hassas konuları konuştuk" dedi. Görüşmenin somut ve olumlu geçtiğini ifade eden Zelenskiy, tarafların çözülmesi gereken başlıkları paylaştığını ve yaklaşık 48 saat içinde yeniden görüşme kararı aldıklarını söyledi.

"ERKEN UYARI SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Devlet Başkanı Zelenskiy, erken uyarı sisteminin çalışmaya başlamasının Ukrayna halkı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Rusya'dan fırlatılan balistik füzelerin önceden tespit edilebilmesinin kritik olduğunu söyledi.

ABD tarafından sabah saatlerinde olumlu sinyaller aldıklarını belirten Zelenskiy, "Şu anda yapıcı bir diyaloğumuz var. Yapıcı çünkü hepimiz barış istiyoruz; Ukrayna, Avrupa ve ABD" dedi.

Zelenskiy, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin olarak da "Yarın ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.