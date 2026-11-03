Zelenskiy Berlin'de Ukrayna'sız barış müzakeresi olamayacağını söyledi - Son Dakika
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Zelenskiy Berlin'de Ukrayna'sız barış müzakeresi olamayacağını söyledi

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Zelenskiy, Berlin Güvenlik Konferansı'nda savaşın bitirilmesi müzakerelerinde Ukrayna ve Avrupa'nın masada olması gerektiğini söyledi. Zelenskiy ayrıca Avrupa'ya, Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısı yaptı ve Karadeniz'de ihracat yollarının açılması için destek istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın sona erdirilmesi yönünde yapılan görüşmelerde Ukrayna'nın mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan Zelenskiy, burada düzenlenen Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için yapılacak müzakerelerde Ukrayna'yla birlikte Avrupa'nın da masada yer alması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, "Avrupa olmadan Avrupa'da güvenlikten bahsetmek imkansız olduğu gibi, Ukrayna olmadan kimse Ukrayna hakkında konuşamaz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesindeki seçimlerden sonra Ukrayna'da barışı sağlamaya odaklanmasını beklediklerini dile getiren Zelenskiy, Avrupa ülkelerine Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısı yaptı.

Zelenskiy şunları kaydetti:

"Avrupa müzakere masasında yerini almak, bu müzakereler sırasında kıtanın lideri rolünü oynamak, ayrıca Rusya ile çok sert ve ciddi bir şekilde konuşmaya başlamak konusunda her türlü imkana sahip. Rusya, insanları öldürmeyi bırakmalı, gerçekten bırakmalı."

Avrupa'nın güçlü bir konumda olması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "ABD'nin dünyadaki rolü daha da azalabilir. Bu nedenle, Avrupa'nın dünyadaki rolü daha da büyümelidir." yorumunda bulundu.

Rusya'nın saldırılarını sürdürerek Karadeniz'de yük taşınmasını engellemeye çalıştığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, Rusya'nın kapalı bir bölgeye dönüştürmeye çalıştığı denizi açmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Gıda ve diğer hayati ürünlerin ihracat yollarını yeniden açmak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz, ancak bunu tek başımıza yapamayız. Müttefiklerin ve dostların yardımına ihtiyacımız var."

Kaynak: AA
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