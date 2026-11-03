Zeynep Hatun Evi'nde 1989'da bulunan 3 bin 611 altın sikke müzede sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zeynep Hatun Evi'nde 1989'da bulunan 3 bin 611 altın sikke müzede sergileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahire'deki Zeynep Hatun Evi'nin 1989'daki restorasyonunda odalardan birinin zeminindeki iki toprak küpte 3 bin 611 altın sikke bulundu. 15. yüzyıla ait koleksiyon, Kahire İslam Sanatları Müzesi'nde sergileniyor.

HÜSEYİN EL-KABANİ - Mısır'ın başkenti Kahire'nin tarihi simgelerinden Zeynep Hatun Evi, Memlük ve Osmanlı dönemlerinin mimari ve sanatsal üsluplarını bir araya getiren nadir yapılar arasında yer alıyor.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin arkasındaki dar sokaklardan birinde konumlanan tarihi konut, Memlük (1250-1517) ve Osmanlı (1517-1867) dönemlerinde gelişen mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

Kahire'deki sivil mimarinin en önemli örneklerinden kabul edilen yapı, 15. yüzyıla ait 3 bin 611 altın sikkenin yer aldığı "Zeynep Hatun Hazinesi"nin keşif hikayesine de ev sahipliği yapıyor.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığının hazırladığı tanıtım verilerine göre konut, renkli camlarla süslenmiş mermer ve alçı işçiliği, ahşap kafesli pencereleri (meşrebiye), bitkisel ve geometrik motiflerle yaldızlanıp renklendirilmiş ahşap tavanlarıyla İslam sanatının seçkin örneklerini bünyesinde barındırıyor.

Memlük döneminde inşa edildi, adını Osmanlı zamanında aldı

Memlük Sultanlığı döneminde inşa edilen konut, Osmanlı zamanında 1780 yılında burada ikamet etmeye başlayan Zeynep Hatun'un adıyla anılmaya başlandı.

Mülkiyeti 1942 yılında Mısır Vakıflar Bakanlığına geçen tarihi ev, 20. yüzyılın başlarında Arap Eski Eserleri Koruma Komitesi tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.

Restorasyon??????? çalışmalarında 3 bin 611 altın sikke bulundu

Mısır Eski Eserler Kurumunun 1989 yılında yürüttüğü restorasyon çalışmaları sırasında, evin odalarından birinin zemininde bulunan iki toprak küpün içine gizlenmiş büyük bir hazine gün yüzüne çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde, 15. yüzyıla ait toplam 3 bin 611 altın sikke tespit edildi. Paraların 2 bin adedinin İtalya, İspanya, Portekiz ve Macaristan'da basıldığı belirlendi.

Koruma altına alınan ve "Zeynep Hatun Hazinesi" olarak adlandırılan koleksiyon, günümüzde Kahire İslam Sanatları Müzesi'nde sergileniyor.

"Memlük ve Osmanlı mimarisinin gelişimini yansıtıyor"

Tarihi yapının mimari ve sanatsal değerini AA muhabirine değerlendiren Mısırlı başarkeolog Mecdi Şakir, Ezher ve Cemaliye bölgelerindeki sivil mimari örneklerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu yapılar, Memlük ve Osmanlı mimarisinin gelişimini yansıtan özgün niteliklere sahip." dedi.

Zeynep Hatun Evi'nin, içerinin doğrudan görülmesini engelleyen kırık giriş düzeni, iç avluları, çeşmeleri, küçük bahçeleri, haremlik selamlık ayrımları ve ahşap kafesli pencereleriyle birbirini tamamlayan özgün bir mimari dili olduğunu belirten Şakir, bu tür İslam dönemi eserlerinin bağımsız birer turizm ürünü olarak pazarlanması gerektiğini ifade etti.

Şakir, "Bu mekanların ruhuna ve özgünlüğüne uygun kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmeli." diyerek, yerli ve yabancı film yapımcıları ile yönetmenlerin tarihi konutları çekim platformu olarak değerlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA
Kültür SanatTurizmGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
İngiliz siyasetinde deprem Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:26:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Zeynep Hatun Evi'nde 1989'da bulunan 3 bin 611 altın sikke müzede sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android