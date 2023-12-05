Zincir markette Osmanlı kavgası

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Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında "Osmanlı" tartışması yaşandı. Genç, "Burası Osmanlı'nın toprakları." diyen kadına bağırarak, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." dedi.

"BURASI OSMANLI TOPRAKLARI"

Zincir marketlerin bir şubesinde bir kadın ile genç arasında yaşanan tartışma ilginç anlara sahne oldu. Elinde telefonla kayıt yapan kadın tartıştığı gence, "Burası Osmanlı toprakları" diye çıkıştı.

"BURASI TÜRKİYE, ÜLKEMİ BENDEN ÇALAMAYACAKSINIZ"

Kadının sözlerine sinirlenen genç, bağırmaya başladı. Genç, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız." sözleriyle bağırdı.