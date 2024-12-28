Zincir markette pes dedirten görüntü - Son Dakika
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Zincir markette pes dedirten görüntü

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Bir zincir marketin et reyonunda dolaplardan birinin içerisine giren kedinin, tavukları yediği anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

28.12.2024 11:30
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Son dönemlerde halk sağlığını tehdit eden markalar bakanlık tarafından tek tek ifşa edilirken bir zincir marketin et reyonunda kaydedilen görüntü olayı başka bir boyuta taşıdı.

DOLABA GİREN KEDİ, TAVUKLARI YEDİ

Görüntülerde bir kedinin et dolaplarından birinin içindeki tavukları yediği görülüyor. Market müşterilerinden biri tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu. Videoyu izleyenler "Bu nasıl vurdumduymazlık. O etleri belki de vatandaşlara yedirecekler" demekten kendini alamadı.

Zincir markette pes dedirten görüntü

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Son Dakika Güncel Zincir markette pes dedirten görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Ozer Isik:
    Sırf haber olsun diye Soğutucu kapağını açık bırakıp içeri giren kedinin üstüne kapatmış... Nasıl bir ahlaksızlık bu ya... Biz de ahlak problemi var enflasyon filan hikaye... 185 28 Yanıtla
  • yavuz d:
    migrsda da icerde gordum kasiyere niye disarda tutmuyorsunuz dedim sonucta peynir et reyonu var hijyen acisindan sorun olur dedim sira da bekleyen ler destek verirlerdim ama bildigin tepki yedim,suursuzca onlarin yasam hakki var dediler,marketin icinde mi dedim evet diyorlar izmir bide hava cok soguk da degil sonra dusun dum ki bunlar bide aydin gecinenler bunlarin yaninda ben cahil olmayi kabul ediyorum 130 40 Yanıtla
    Serkan Polat:
    her 5 evin 1 inde kedi var,ve o kediler 24 saat o evlerin mutfaginda geziyor,kedinin dilinde antibiyotik ozelligi olan sivi var,kediden mikrop bulasmaz,kediyi yemedigin surece 2 3
  • Depeche:
    Dolap kapağınida kedi kapattı dimi ? 110 1 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    A101 den bir şey alınmaz zaten bir çok yerde görüyorum çok pis ortamları dağınık elemanları asık suratlı adeta hayır kurumu 94 14 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    kesinlikle katılıyorum NOKTA 1 0
  • Mehmettaha Sayım:
    Hayvan ne kadar çok acıkmışki dolabın içine kadar girmiş bu soğuk havalarda lütfen bir kap yiyecek kapının önüne koyalım.. 69 24 Yanıtla
    Tunahan Kaplan:
    aynen katılıyorum 1 0
  • Ferhat esmez:
    açmı kalsın, oda can afiyet olsun 47 30 Yanıtla
  • Kadir Yılmaz:
    a101 artık normal karşılıyorum... şaşmamak lazım. 63 12 Yanıtla
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