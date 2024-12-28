Son dönemlerde halk sağlığını tehdit eden markalar bakanlık tarafından tek tek ifşa edilirken bir zincir marketin et reyonunda kaydedilen görüntü olayı başka bir boyuta taşıdı.
Görüntülerde bir kedinin et dolaplarından birinin içindeki tavukları yediği görülüyor. Market müşterilerinden biri tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu. Videoyu izleyenler "Bu nasıl vurdumduymazlık. O etleri belki de vatandaşlara yedirecekler" demekten kendini alamadı.
Son Dakika › Güncel › Zincir markette pes dedirten görüntü - Son Dakika
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