Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti

Kamil Toygar :

Galatasaray’ı tutuyorum ama Galatasaray’ın şansı yok buraya bile FairPlay puanı ile çıkan bir takımdan final beklemek heleki fenere karşı kazanmak zor iki takımın yedek kulübesindeki oyuncuları yetenek ve özelliklerini bile karşılaştırsanız Fenerbahçe yıldızlar karması Galatasaray 2 nci lig amatörde oynayacak seviyede futbolcular var Galatasaray’ın umudu osimenin kafasına orta açmak başka yetenekli isabetli Lut adam adam eksilten ayağına hakim futbol zekası olan adam 1-2 Fenerbahçe ise hepsi profesyonel Galatasaray takımı Darülaceze gibi kör, topal, yaşlı, sakat, çocuk işçi ile dolu şampiyonluk falan hikaye Galatasaray’da Avrupa’dan elendi ziraattende elenir ligte de en az 6 puan farkla şampiyonluğu verir