Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti

Geniş Video İzle

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş da Göztepe ile eşleşti. İşte diğer eşleşmeler...

06.03.2025 14:40  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilen kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşti.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Trabzonspor - Bodrum FK
  • Konyaspor - İskenderunspor
  • Fenerbahçe - Galatasaray
  • Beşiktaş - Göztepe
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Trabzonspor - Bodrum FK/ Beşiktaş - Göztepe
  • Konyaspor - İskenderunspor/ Fenerbahçe - Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası\'nda çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Arat:
    bekleyin Kadıköy’de üç koymaya geliyoruz yine. birde sizin sirke bakalım. orangutan gibi mi olacaksınız 49 114 Yanıtla
  • murat olguner:
    Aslanin kuyruğunu bu kez keseriz kuyruksuz dönerler 90 39 Yanıtla
  • Aslancimbom1234:
    stadınızı süsleyin damat geliyor :)))) 42 72 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    eteklerinizle gelin zorluk cıkarmayın bize 55 18 Yanıtla
  • Engin Engo:
    AKILLARI SIRA GS KÖTÜ GİDİYOR DİYE BU MAÇI HEMEN ALDILAR =)=) AMA GS TAKIMININ KİM OLDUĞUNU UNUTMUŞLAR. LİGİN İLK MAÇINDA DA AYNISI OLMUŞTU. GS KOYDU GEÇTİ 22 48 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Galatasaray’ı tutuyorum ama Galatasaray’ın şansı yok buraya bile FairPlay puanı ile çıkan bir takımdan final beklemek heleki fenere karşı kazanmak zor iki takımın yedek kulübesindeki oyuncuları yetenek ve özelliklerini bile karşılaştırsanız Fenerbahçe yıldızlar karması Galatasaray 2 nci lig amatörde oynayacak seviyede futbolcular var Galatasaray’ın umudu osimenin kafasına orta açmak başka yetenekli isabetli Lut adam adam eksilten ayağına hakim futbol zekası olan adam 1-2 Fenerbahçe ise hepsi profesyonel Galatasaray takımı Darülaceze gibi kör, topal, yaşlı, sakat, çocuk işçi ile dolu şampiyonluk falan hikaye Galatasaray’da Avrupa’dan elendi ziraattende elenir ligte de en az 6 puan farkla şampiyonluğu verir 23 16 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    u18 ile fener çıksın bu sefer. 7 25 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    fener u 18 ile çıkar gene de koyar gecer 17 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK DENEN FUTBOL FAKİRİ NIN İŞGÜZARLIGI ,KONYA ISKENDERUN ILE OYNUYOR YARI FINAL MACINIDA KENDI SAHASINDA OYNUYOR GALATASARAY ONUN YUZUNDEN ŞİKEDEN BAHCE VE ELERSE KONYA YA GİDECEK 5 13 Yanıtla
  • Portakal48:
    FB sahadan takımı çeker uğraşmaya gerek yok 1 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:32:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.