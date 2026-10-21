Zonguldak Kilimli\'de Ercan D. eşi ve mahalleliye ateş açtı, 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Ercan D. (48), sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) ile olaya müdahale etmeye çalışan Emre Ç.'yi (27) tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. Ercan D. ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmaya mahalle sakinlerinden Emre Ç. de müdahale etti. Yaşanan gerginliğin ardından Ercan D., yanındaki tabancayla eşi Burçin D. ve Emre Ç.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle yaralanan Burçin D. ile Emre Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, başından vurulan Emre Ç.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Haberi alan yaralıların yakınları hastane önüne geldi.

SALDIRGAN EŞ HAKKINDA TEDBİR KARARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olayın ardından kaçan Ercan D. hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği ortaya çıktı. Söz konusu kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.