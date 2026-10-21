Zonguldak Kilimli\'de tartışmada açılan ateşle 2 kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan tartışmada silahla yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta, E.D. (48), henüz belirlenemeyen nedenle E.Ç. (27) ve boşanma aşamasındaki eşi B.D. (41) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.D'nin silahla ateş açtığı E.Ç. ve B.D. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin yakalama çalışması başlattığı şüpheli E.D. hakkında 21 Kasım 2026'ya kadar önleyici tedbir kararının devam ettiği öğrenildi.