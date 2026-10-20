Zonguldak Kilimli'de yük asansörü halatı kopunca 3 kişi yaralandı, 1'i ağır yaralı - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de yük asansörü halatı kopunca 3 kişi yaralandı, 1'i ağır yaralı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde çatı tamiri sırasında yük asansörünün halatı kopunca 3 kişi 3'üncü kattan düşerek yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesi bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde çatı tamiri sırasında yük asansörünün halatının kopması sonucu 3'üncü kattan düşen 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Palabaş (70), 3 katlı evinin çatısındaki kiremitleri onarmak için işçiler Batıkan Demirci (27) ve Umut Aydın'ı (23) çağırdı. Evin dış cephesindeki yük asansörüyle kiremit taşındığı sırada asansörün halatı koptu. Asansörde bulunan Palabaş, Demirci ve Aydın, 3'üncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Umut Aydın'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
ZonguldakÇatalağzıKilimliGüncelSon Dakika

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